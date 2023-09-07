НБУ признал неплатежеспособным Укрбудинвестбанк

Национальный банк Украины отнес Украинский строительно-инвестиционный банк к категории неплатежеспособных. Как говорится в сообщении регулятора, соответствующее решение №310 его правление приняло 7 сентября.

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Доля этого финучреждения в активах платежеспособных банков на 1 сентября составила 0,04%, потому отнесение его к неплатежеспособным, как указывает НБУ, не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Решение принято в связи с невыполнением Укрбудинвестбанком письменного требования Нацбанка, неучета в полном объеме замечаний регулятора к плану мероприятий, отсутствия действенных мер по улучшению финансового состояния и приведению банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов НБУ, после отнесения его к категории проблемных.

Кроме того, регулятор указывает на рост рисков выполнения Укрсбудинвестбанком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. К категории же проблемных банк был отнесен 4 августа. Основанием для этого названо невыполнение без обоснованных причин решения НБУ об ограничении осуществления отдельных видов операций.

"Со дня отнесения Укрбудинвестбанка к категории проблемных финансовое состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащие меры для предотвращения наступления неплатежеспособности", - отметили в НБУ.

Каждый вкладчик Укрбудинвестбанка должен получить от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка. В целом возможная сумма выплат на 1 сентября 2023 года составила 606 миллионов гривен.

Согласно информации самого Укрбудинвестбанка, как указывает регулятор, по состоянию на 1 января текущего года ключевым владельцем финучреждения с долей 74,93% акций была гражданка Украины Светлана Демьяненко. Банк был основан в 2004 году. Судя по данным на его сайте, он имеет 33 работающих отделения по Украине.