Инвестирование в золото – один из вероятных трендов 2023 года, - банкир Светлана Демьяненко

В последнее время ощущалось заметное снижение интереса к сегменту драгоценных металлов, однако, в условиях значительной турбулентности и колебаний валют не только в Украине, но и в мире, золото приобретает статус инструмента инвестиционной привлекательности. Об этом в интервью агентству УНИАН рассказала Глава наблюдательного совета Укрстройинвестбанка Светлана Демьяненко.

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«По моему мнению, стоит развивать рынок банковских драгоценных металлов. Довольно давнее «золотое» правило мировых инвесторов состоит в следующем: 10-15% своих вложений необходимо вкладывать в золото», – рассказала Председатель наблюдательного совета Укрстройинвестбанка Светлана Демьяненко.

По ее словам, некоторые аналитики финансовых рынков рекомендуют до 35-50% своего инвестиционного портфеля конвертировать именно в золото.

«Это могут быть как банковские слитки, так и монеты. Наш банк будет точно смотреть в эту сторону. Сегодня сделки с золотом и другими драгоценными металлами – это не только операции с «физическим» золотом, но и безналичные операции на международном рынке драгоценных металлов, я бы назвала это «цифровым золотом». Считаю, что это интересная и перспективная сфера для банков. Золото это то, что поможет и банкам, и вам сэкономить и приумножить ваши деньги», - резюмировала Светлана Демьяненко.