НБУ решил ликвидировать "Укрбудинвестбанк"

Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Український будівельно-інвестиційний банк". Об этом 5 октября сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующее решение было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Ликвидация УБИБ: причины

В августе НБУ отнес "Укрбуднвестбанк" в категорию проблемных в связи с тем, что финучреждение не выполнило решение регулятора об ограничении осуществления отдельных видов операций.

Как отмечали в Нацбанке, после этого финансовое состояние УБИБ существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащие меры для предотвращения наступления неплатежеспособности.

Из-за того, что "Укрбудинвестбанк", в частности, не выполнил письменное требование НБУ, не учел в полном объеме замечания к плану мер, не осуществил действенные меры по улучшению финансового состояния и приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, 7 сентября он был признан неплатежеспособным.

3 октября Фонд гарантирования вкладов направил Нацбанку предложение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Укрбудинвестбанка" в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного финучреждения.

"Укрбудинвестбанк": владелец

Ранее совладельцем УБИБа был зять народного депутата Юлии Тимошенко Артур Чечеткин, которому принадлежало 46,31% акций банка. Однако в июне 2020 он продал свою долю и вышел из состава акционеров.

Согласно данным по состоянию на 1 января 2023 года, владельцами финучреждения являются Светлана Демьяненко (74,93%), Юлия Подгорниц и Людмила Миневич (по 9,9%), а также Наталья Шишова (5,27%).