Россия все больше использует устаревшую технику – CNN

Россия ощущает нехватку техники и разворачивает танки времен Второй мировой войны, что является шагом назад, считают западные эксперты.

Об этом сообщает CNN.

В ходе брифинга официальные лица заявили, что не видели "значительного увеличения количества техники" и что Москва разворачивает танки, построенные после Второй мировой войны, в то время как она пытается пополнить запасы утраченной бронетехники.

"Если уж на то пошло, то они (россияне) используют технику старого поколения. Они начали с Т-80 и Т-90, перешли к Т-72, и мы видели, как первые Т-55 выкатили из ремонта, чтобы ввести в бой, и такая же картина с артиллерией", – сказали официальные лица.

Т-90 был впервые представлен в 1992 году, Т-80 – в 1976 году, тогда как Т-72 был принят на вооружение в 1972 году, а Т-55 – после Второй мировой войны в 1948 году.

Эксперты добавили, что армия РФ отстает в техническом плане.

Чиновники также заявили, что у России все еще есть проблемы с кадрами: несмотря на способность мобилизовать большое количество личного состава, Москва все еще не обеспечивает их должной подготовки.

"Мы видели два относительно небольших учебных цикла, прошедших в Беларуси, но из 150 000 человек, которые, по их заявлениям, были мобилизованы, мы, вероятно, видели около 15 000, прошедших любую подготовку на уровне роты", - сказали чиновники.

Напомним, в российском оружии обнаруживают все больше компонентов из Китая. Эксперты сообщили, что нашли китайские детали в системе управления огнем российских танков, ранее использовавших запчасти французского производства.