Резников показал, как выглядят французские колесные танки (ВИДЕО)

Министр обороны показал боевые машины AMX-10, которые Франция передала Украине.

Об этом он написал в Twitter, обнародовав соответствующее видео.

"Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую "кавалерию" французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими воинами покатались на ней и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах", - написал министр.

Видео с Twitter Алексея Резникова

Он поблагодарил министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, президента Эмманюэля Макрона, а также весь народ Франции за поддержку.

Резников уверен, что эти машины помогут Украине в освобождении территории.

Напомним, Эмманюэль Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной уже летом. Президент Франции поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонне работать с главным дипломатом Китая Ван И, чтобы разработать документ, который может быть использован в качестве основы для предстоящих переговоров.