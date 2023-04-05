В США сообщили, когда могут поступить танки Abrams в Украину

Соединенные Штаты намерены передать Украине танки Abrams до конца года.

Об этом заявил заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает "РБК-Украина".

"Подготовка (украинских военных – Delo.ua) еще не началась. Наша цель – доставить их (танки Abrams – Delo.ua) в Украину до конца года, но это единственные сроки, которые я могу назвать прямо сейчас", - отметила она.

Напомним, что президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams в январе. Тогда он заявил о выделении более 500 единиц бронетехники в рамках пакета помощи.

Ранее CNN со ссылкой на чиновника Минобороны США сообщало, что учения украинских военных на американских танках M1-A1 Abrams еще не начались, но должны стартовать уже "относительно скоро".