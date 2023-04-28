В США заказали ракет для HIMARS почти на 5 млрд долларов

Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin соглашение на сумму 4,8 миллиарда долларов на поставку ракет для систем HIMARS.

Об этом сообщает Defense News.

Планируется нарастить производство реактивных снарядов GMLRS с 6 000 ракет в год до 14 000 и подписать многолетнее соглашение на них в 2024 финансовом году благодаря новым полномочиям Конгресса. Многолетние контракты, обычно заключаемые для дорогих и крупных программ, обеспечивают долгосрочную определенность, что может снизить стоимость.

Ожидается, что работа над контрактом будет завершена до 30 октября 2026 года, согласно сообщению Пентагона.

"Компания тесно сотрудничает с нашими клиентами из армии и партнерами по цепочке поставок, которые движутся с беспрецедентной скоростью, с целью наращивания производственных мощностей для удовлетворения срочной потребности в этой высоконадежной, проверенной в боях ракете", - сказал Джей Прайс, вице-президент подразделения ракет и систем управления огнем компании Lockheed.

Вдобавок к наращиванию производства GMLRS Lockheed также работает над версией ракеты повышенной дальности и планирует провести еще одно летное испытание модернизированной системы позже в этом году. Lockheed надеется, что армия примет решение в 2024 году о том, запускать ли версию увеличенной дальности в серийное производство.

Напомним, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине, включающем боеприпасы для предоставленных США ранее реактивных систем залпового огня HIMARS, а р тиллерийских снарядов и противотанковых средств на сумму до 325 миллионов долларов.

Министр обороны Польши предложил открыть "академию HIMARS" на территории страны.