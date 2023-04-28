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В США заказали ракет для HIMARS почти на 5 млрд долларов
Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin соглашение на сумму 4,8 миллиарда долларов на поставку ракет для систем HIMARS.
Об этом сообщает Defense News.
Планируется нарастить производство реактивных снарядов GMLRS с 6 000 ракет в год до 14 000 и подписать многолетнее соглашение на них в 2024 финансовом году благодаря новым полномочиям Конгресса. Многолетние контракты, обычно заключаемые для дорогих и крупных программ, обеспечивают долгосрочную определенность, что может снизить стоимость.
Ожидается, что работа над контрактом будет завершена до 30 октября 2026 года, согласно сообщению Пентагона.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Компания тесно сотрудничает с нашими клиентами из армии и партнерами по цепочке поставок, которые движутся с беспрецедентной скоростью, с целью наращивания производственных мощностей для удовлетворения срочной потребности в этой высоконадежной, проверенной в боях ракете", - сказал Джей Прайс, вице-президент подразделения ракет и систем управления огнем компании Lockheed.
Вдобавок к наращиванию производства GMLRS Lockheed также работает над версией ракеты повышенной дальности и планирует провести еще одно летное испытание модернизированной системы позже в этом году. Lockheed надеется, что армия примет решение в 2024 году о том, запускать ли версию увеличенной дальности в серийное производство.
Напомним, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине, включающем боеприпасы для предоставленных США ранее реактивных систем залпового огня HIMARS, а
ртиллерийских снарядов и противотанковых средств на сумму до 325 миллионов долларов.
Министр обороны Польши предложил открыть "академию HIMARS" на территории страны.