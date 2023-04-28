В США замовили ракет для HIMARS майже на 5 млрд доларів

Пентагон уклав з компанією Lockheed Martin угоду на суму 4,8 мільярда доларів на постачання ракет для систем HIMARS.

Про це повідомляє Defense News.

Планується наростити виробництво реактивних снарядів GMLRS з 6 000 ракет на рік до 14 000 і підписати багаторічну угоду на них у 2024 фінансовому році завдяки новим повноваженням Конгресу. Багаторічні контракти, які зазвичай укладаються для дорогих і великих програм, забезпечують довгострокову визначеність, що може знизити вартість.

Очікується, що робота над контрактом буде завершена до 30 жовтня 2026 року, згідно з повідомленням Пентагону.

"Компанія тісно співпрацює з нашими клієнтами з армії і партнерами по ланцюжку поставок, які рухаються з безпрецедентною швидкістю, з метою нарощування виробничих потужностей для задоволення нагальної потреби в цій високонадійній, перевіреній в боях ракеті", - сказав Джей Прайс, віце-президент підрозділу ракет і систем управління вогнем компанії Lockheed.

На додаток до нарощування виробництва GMLRS Lockheed також працює над версією ракети збільшеної дальності і планує провести ще одне льотне випробування модернізованої системи пізніше цього року. Lockheed сподівається, що армія прийме рішення в 2024 році про те, чи запускати версію збільшеної дальності у серійне виробництво.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, що включає боєприпаси для наданих США раніше реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди та протитанкові засоби на суму до 325 мільйонів доларів.

Міністр оборони Польщі запропонував відкрити “академію HIMARS” на території країни.