Помощь от США. Палата представителей будет рассматривать поддержку для Украины и Израиля по отдельности, – спикер

Палата представителей США будет рассматривать новую военную помощь для Украины и Израиля в качестве отдельных мер. Об этом заявил вновь назначенный спикер Палаты Майк Джонсон, передает Bloomberg.

"Наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей состоит в том, что мы должны разделить эти вопросы", – сказал Джонсон.

По словам конгрессмена, он передал это сообщение представителям Белого дома.

"Израиль – это отдельное дело. Но вот что отличает республиканцев Палаты представителей от другой команды. Мы будем искать средства в бюджете. Мы не просто печатаем деньги, чтобы отправить их за границу. Мы собираемся профинансировать сокращение в другом месте, чтобы сделать это", – отметил спикер Палаты представителей.

Помощь Украине и Израилю: средства от США

На днях президент США Джо Байденподал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

The Wall Street Journal писало, что члены Республиканской партии в Сенате США хотят изменить запрос. По данным издания, в Конгрессе существует широкая двухпартийная поддержка помощи для Израиля. Но часть республиканцев скептически относятся к новому финансированию для Украины, а другие предпочли бы финансировать оружие вместо гуманитарной или прямой экономической помощи украинскому правительству. Кроме того, некоторые республиканцы хотят, чтобы помощь в Израиле была отделена от помощи Украине.

Заметим, что во временный бюджет США, который был необходим для избежания "шатдауна" и который Конгресс принял несколько недель назад, помощь Украине не вошла именно на фоне отсутствия поддержки со стороны радикальных республиканцев.