В США приняли оборонный бюджет на 2024 год: сколько может получить Украина

13 декабря Сенат США поддержал законопроект об оборонной политике, согласно которому на нужды обороны страны (NDAA) будут выделены рекордные 886 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters.

Согласно сообщению, данный закон разрешает все: от повышения зарплаты для войск до закупки кораблей, боеприпасов и самолетов, а также выделения финансовой помощи Украине, которая может получить на 2024 год всего 300 миллионов долларов.

Издание пишет, что эта цифра крошечная по сравнению с запросом Джо Байдена в 61 миллиард долларов, которую он попросил одобрить в Конгрессе.

В октябре 2023 года Байден подал в Конгресс запрос в частности, финансирование помощи Украине и Израилю и укрепление безопасности американских границ. В общем, речь шла о $ 106 млрд.

Однако он застрял в Конгрессе, поскольку республиканцы отказались одобрить помощь для Украины.

Республиканцы заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой. После этого Байден заявил, что ради принятия помощи Украине Байден готов идти на компромисс с республиканцами.

По данным источников Reuters, речь идет о новых ограничениях и процедуре "ускоренной депортации" нелегальных мигрантов.

В результате скептического отношения части республиканцев к новому финансированию Украины Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Киева.

Еще до этого решения координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден наложит вето на законопроект с помощью только Израиля.

Впоследствии Палата поддержала законопроект о продлении временного финансирования правительства до 19 января, не предусматривающего средств ни для Украины, ни для Израиля.

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