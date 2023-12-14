У США прийняли оборонний бюджет на 2024 рік: скільки може отримати Україна

13 грудня Сенат США підтримав законопроект про оборонну політику, згідно з яким на потреби оборони країни (NDAA) буде виділено рекордні 886 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters.

Згідно з повідомленням, даний закон дозволяє все: від підвищення зарплати для військ до закупівлі кораблів, боєприпасів та літаків, а також виділення фінансової допомоги Україні, яка може отримати на 2024 рік лише 300 мільйонів доларів.

Видання пише, що ця цифра є крихітною порівняно з запитом Джо Байдена у 61 мільярд доларів, яку він попросив схвалити у Конгресі.

У жовтні 2023 року Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом мова йшла про $106 млрд.

Проте, він застряг у Конгресі, оскільки республіканці відмовилися схвалити допомогу для України.

Республіканці заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою. Після цього Байден заявив, що заради ухвалення допомоги Україні Байден готовий йти на компроміс з республіканцями.

За даними джерел Reuters, ідеться про нові обмеження та процедуру "прискореної депортації" нелегальних мігрантів.

Внаслідок скептичного ставлення частини республканкців до нового фінансування України Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для Києва.

Ще до цього рішення координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою тільки Ізраїлю.

Згодом Палата підтримала законопроєкт про продовження тимчасового фінансування уряду до 19 січня, яке не передбачає коштів ні для України, ні для Ізраїлю.

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