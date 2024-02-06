Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, если в нем не будет денег для Украины

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден планирует наложить вето на законопроект о предоставлении помощи Израилю, поскольку считает его неполным без финансирования Украины и выделения средств для безопасности границ.

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Об этом сообщает Reuters.

"Администрация настойчиво призывает обе палаты Конгресса отклонить эту политическую хитрость и быстро принять двухпартийный закон о дополнительных ассигнованиях на национальную безопасность", — говорится в заявлении Белого дома.

Чиновники из администрации президента в течение нескольких месяцев работали с демократами и республиканцами в Сенате над компромиссным вариантом соглашения по финансированию национальной безопасности, который объединяет реформирование иммиграционной системы США, дополнительные средства на пограничную безопасность, а также выделяет миллиарды долларов на помощь Украине, Израилю и партнерам в Индо -Тихоокеанском регионе.

Расходы на сумму 118 миллиардов долларов также предусматривают оказание гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим от глобальных конфликтов.

"Администрация решительно выступает против этой затеи, которая не делает ничего для безопасности границы, не делает ничего, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина, не поддерживает безопасность американских синагог, мечетей, а также отказывает в гуманитарной помощи палестинским мирным жителям, большинство из которых которых - женщины и дети", - отметили в Белом доме.

Спикер Палаты представителей Республиканской партии Майк Джонсон сообщил, что Палата представителей отклонит двухпартийный законопроект Сената, а на этой неделе проголосует за оказание финансовой помощи только Израилю.

"Угроза президента наложить вето является актом измены. Угрожая наложить вето на помощь Израилю и нашим военным силам, президент Байден покидает нашего союзника в момент наибольшей потребности", - сказал Джонсон в понедельник вечером.

Республиканцы резко разделились в своих мыслях относительно компромиссного законодательства о миграционной политике, причем Дональд Трамп – кандидат в президенты от республиканцев – и его ближайшие союзники выступили против предложенного документа, назвав план Сената недостаточно жестким.

Трамп выбрал безопасность на границе с Мексикой главной темой своей кампании против Байдена накануне выборов в ноябре 2024 года.

Напомним, Сенат США представил компромиссный вариант соглашения по финансированию национальной безопасности. Законопроект совмещает защиту границ, помощь Украине и Израилю. Общая сумма составляет 118,28 млрд. дол. Из них планируется выделить более 60 млрд дол. Украине, 14,1 млрд. дол. – Израилю. Голосовать за законопроект сенаторы должны уже в среду, 7 февраля.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что Палата представителей проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 17,6 миллиарда долларов, но Джонсон выступает против иммиграционного пакета и финансирования Украины.

В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на такое заявление Джонсона и подвергли критике намерение Палаты отправить на голосование законопроект о финансовой помощи Израилю отдельно от других проектов и программы поддержки Украины. В Белом доме назвала это циничным маневром и политической игрой.