Конгресс США провалил голосование за помощь Израилю без Украины

6 февраля Палата представителей Конгресса США не поддержала законопроект спикера Майка Джонсона о предоставлении военной помощи Израилю без помощи Украине.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что против законопроекта проголосовали 250 конгрессменов, а поддержали - 180. Для принятия решения требовалось большинство в две трети голосов.

Законопроект спикера Джонсона предусматривал выделение финансовой помощи только для Израиля.

Законопроект вынес на голосование конгрессмен от Республиканской партии Кен Калверт. Большинство демократов осудили его и назвали "политическим трюком", имеющим "мало общего с правом Израиля на самооборону".

Калверт заявил, что его предложение является "чистым законопроектом", лишенным менее популярных положений о национальной безопасности.

"Утверждение о том, что этот законопроект является политическим, откровенно ложны. Сегодня у нас есть возможность собраться вместе и послать сильный сигнал: Соединенные Штаты стоят на стороне Израиля. Единственные люди, которые делают это политическим, - это те, кто выступает против него. ", – сказал он.

Джонсон же убеждал, что после того, как законодатели "позаботятся" об Израиле, они "займутся" другими вопросами.

"Мы должны разобраться с этими мерами независимо и отдельно. Я думаю, что они этого заслуживают", - заметил спикер Палаты представителей.

В преддверии голосования десятки законодателей отмечали, что отдельный закон "предлагается не с благими намерениями".

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден планирует наложить вето на законопроект о предоставлении помощи Израилю, поскольку считает его неполным без финансирования Украины и выделения средств для безопасности границ.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что Палата представителей проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 17,6 миллиарда долларов, но Джонсон выступает против иммиграционного пакета и финансирования Украины.

В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на такое заявление Джонсона и подвергли критике намерение Палаты отправить на голосование законопроект о финансовой помощи Израилю отдельно от других проектов и программы поддержки Украины. В Белом доме назвала это циничным маневром и политической игрой.