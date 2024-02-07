Сенат США знову провалив голосування за законопроєкт про додаткові гроші для України

Для процедурного голосування за проєкт закону з посиленням міграційної політики, що передбачав кошти для України, Ізраїлю і Тайваню, не вистачило підтримки.

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Про це повідомляє Європейська правда.

Як йдеться в повідомленні, проти подальшого прискореного розгляду законопроєкту виступило 50 американських сенаторів – це означає, що необхідних для ухвалення 60 голосів набрати не вдалося.

"Так, дуже очікувано голосування за пакет на $118 млрд з питанням кордону провалилось (не набрало 60 голосів). Далі рухатись не буде. Навіть наш друг лідер республіканців в Сенаті Макконел не проголосував. Шумер теж, до речі", - написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Однак, за його словами, очікується пропозиція від Комітету з асигнувань та лідера демократів Шумера проголосувати за такий самий пакет (Україна-Ізраїль-Тайвань), але без проблемного і політичного питанням кордону - на $95 млрд.

Як передає агентство Reuters, навіть якщо пакет буде прийнято, ця допомога зіткнеться з невизначеними перспективами в Палаті представників, оскільки республіканці, які контролюють цю палату, відмовляються від подальшої підтримки України.

"Побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо цьому процесу розвиватися", — заявив журналістам речник Палати представників США Майк Джонсон.

Довгоочікуваний законопроєкт про допомогу Україні

Нагадаємо, йдеться про компромісний варіант угоди щодо фінансування національної безпеки, який поєднує реформування імміграційної системи США, додаткові кошти на прикордонну безпеку, а також виділяє мільярди доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Загальна сума законопроєкту становить $118,28 млрд. Із них планується надати понад $60 млрд Україні, $14,1 млрд — Ізраїлю.

Раніше Джонсон повідомив, що Палата представників проголосує за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю у розмірі $17,6 млрд, але Джонсон виступає проти імміграційного пакету та фінансування України.

В адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на таку заяву Джонсона і розкритикували намір Палати відправити на голосування законопроект про фінансову допомогу Ізраїлю окремо від інших проєктів та програми підтримки України. У Білому домі назвали це цинічним маневром та політичною грою.

Пізніше стало відомо, що Байден пообіцяв заветувати законопроєкт про допомогу Ізраїлю, якщо в ньому не буде грошей для України.

Фото: ua.depositphotos.com