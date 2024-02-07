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Политика
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Сенат США снова провалил голосование за законопроект о дополнительных деньгах для Украины

Сенат США
Фото: Depositphotos

Для процедурного голосования за проект закона с усилением миграционной политики, предусматривавшего средства для Украины, Израиля и Тайваня, не хватило поддержки.

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Об этом сообщает Европейская Правда.

Как говорится в сообщении, против дальнейшего ускоренного рассмотрения законопроекта выступило 50 американских сенаторов – это означает, что необходимых для принятия 60 голосов набрать не удалось.

"Да, очень ожидаемое голосование за пакет на $118 млрд с вопросом границы провалилось (не набрало 60 голосов). Дальше двигаться не будет. Даже наш друг лидер республиканцев в Сенате Макконел не проголосовал. Шумер тоже, кстати", - написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram -канале.

Однако, по его словам, ожидается предложение от Комитета по ассигнованиям и лидеру демократов Шумера проголосовать за такой же пакет (Украина-Израиль-Тайвань), но без проблемного и политического вопроса границы - на $95 млрд.

Как передает агентство Reuters, даже если пакет будет принят, эта помощь столкнется с неопределенными перспективами в Палате представителей, поскольку контролирующие эту палату республиканцы отказываются от дальнейшей поддержки Украины.

"Посмотрим, что сделает Сенат. Мы позволяем этому процессу развиваться", — заявил журналистам представитель Палаты представителей США Майк Джонсон.

Долгожданный законопроект о помощи Украине

Напомним, речь идет о компромиссном варианте соглашения по финансированию национальной безопасности, который объединит реформирование иммиграционной системы США, дополнительные средства на пограничную безопасность, а также выделяет миллиарды долларов на помощь Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Общая сумма законопроекта составляет $118,28 млрд. Из них планируется предоставить более $60 млрд Украине, $14,1 млрд. – Израилю.

Ранее Джонсон сообщил, что Палата представителей проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере $17,6 млрд, но Джонсон выступает против иммиграционного пакета и финансирования Украины.

В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на такое заявление Джонсона и подвергли критике намерение Палаты отправить на голосование законопроект о финансовой помощи Израилю отдельно от других проектов и программы поддержки Украины. В Белом доме назвали это циничным маневром и политической игрой.

Позже стало известно, что Байден пообещал ветировать законопроект о помощи Израилю, если в нем не будет денег для Украины.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко