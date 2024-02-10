Без грошей західних партнерів: НБУ опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість

Україна прагне зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов та розраховує, що ритмічність зовнішнього фінансування буде відновлена найближчими місяцями. Але опрацьовує різні сценарії розвитку подій.

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Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Він зустрівся з Крісталіною Георгієвою, директоркою-розпорядницею МВФ, у Брюсселі та обговорив підготовку до лютневої місії для проведення третього перегляду реалізації програми EFF.

Зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов

"Ми й надалі зосереджені на опрацюванні всіх можливих заходів для збереження макрофінансової стабільності, як зазначила пані Георгієва, робитимемо неможливе можливим, як власне й усі ці два роки", - підкреслив Пишний.

За його словами, НБУ готує детальний аналіз та макропрогноз, враховуючи всі ризики, які можуть вплинути на його реалізацію.

"Звичайно, ми стежимо за досить непростим процесом погодження пакета допомоги в США. Водночас залишаємося у межах нашого базового сценарію та розраховуємо, що ритмічність зовнішнього фінансування буде відновлена найближчими місяцями", - наголосив Пишний.

Він зауважив, що ефективна взаємодія з МВФ, успіхи України у виконанні програми є важливим стабілізуючим фактором у тимчасові періоди турбулентності, зокрема в питанні ритмічності міжнародної допомоги від партнерів.

Голова НБУ нагадав, що у 2024 році національні вибори пройдуть у багатьох країнах-партнерах. Тому регулятор опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов.

Пишний наголосив, що питання конфіскації заморожених російських активів на міжнародному рівні вже пройшло кілька еволюційних етапів, є певний прогрес у США та ЄС.

"Отримання Україною доступу до заморожених російських активів – це один із позитивних сценаріїв, який може посприяти швидшому економічному відновленню. Натомість відсутність рішучої відповіді на дії агресора спонукають його нарощувати воєнний тиск, що загрожує тривалішою війною, а отже, негативно впливає на глобальний безпековий порядок і світову фінансову стабільність", - підсумував Пишний.

Україна розробляє план дій, щоб отримати кошти від МВФ, якщо допомоги від США не буде

Україна готує план дій на випадок припинення допомоги від Сполучених Штатів, який повинна представити МВФ для подальшого кредитування. Зокрема, йдеться про розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат.

Ці заходи необхідні для того, щоб гарантувати МВФ, що країна може обслуговувати свої борги, якщо союзники не нададуть допомогу

План буде представлений МВФ для подальшого кредитування наступного тижня. Очікується, що співробітники МВФ приїдуть з триденним візитом до Києва 12 лютого.

Раніше глава МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що Україна зможе самостійно справлятися без західного фінансування лише "декілька місяців". Києву терміново необхідні десятки мільярдів доларів, а затримки з наданням додаткового фінансування від партнерів загрожують відновленню української економіки.