Байден дозволив розпочати навчання українських пілотів на F-16

Президент США Джо Байден дозволив розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. У Пентагоні повідомили, що він "дав зелене світло", але навчати пілотів будуть Нідерланди і Данія.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, Байден дозволив навчання, але в Пентагоні не мають жодних додаткових даних щодо конкретних пілотів, які навчатимуться.

Минулого тижня видання Politico писало, що вже визначено першу групу українських пілотів, які візьмуть участь у навчанні F-16.

Зауважимо, що без дозволу США навчання розпочатися не могло, оскільки F-16 є американськими літаками. При цьому, схвалення від Америки затягувалося, оскільки 1 серпня США все ще очікували від європейських союзників остаточного плану навчання, який Америка повинна буде схвалити перед початком тренувань.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українських пілотів наприкінці літа почнуть відправляти до Європи на підготовку до навчання на винищувачах. Вони будуть не швидкими, проте і "не такими довготривалими, як сподіваються росіяни".

Пілотам потрібно буде до 6 місяців для того, щоб опанувати винищувачі - це не лише навчитися літати на F-16, але й застосовувати десятки типів його озброєння.

Програма навчання підтримується коаліцією з 11 країн НАТО. Зауважимо, що навчатимуть не тільки українських пілотів, а й технічний персонал

Очікується, що сам курс буде проведено в Данії та Румунії за допомогою Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Швеції та Великобританії, але деталі, включаючи дати, місця та довжину навчальної програми все ще опрацьовуються.