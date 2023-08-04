У Повітряних силах розповіли, коли українські пілоти вирушать до Європи опановувати F-16

Українських пілотів наприкінці літа почнуть відправляти до Європи на навчання на західних винищувачах F-16. Вони будуть не швидкими, проте і "не такими довготривалими, як сподіваються росіяни".

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу у п'ятницю.

"Ми орієнтуємося на кінець літа, що стартує відправка пілотів до європейських країн на серйозне навчання... Думаю, що наші пілоти так само швидко будуть сприймати навчальну програму F-16, як опанували Patriot. Єдине, що треба, щоб увесь склад авіаційної коаліції, усі країни, які мають навчальні бази, мають тренажери, мають інструкторів, літаки навчальні, щоб усі долучились, тому що нам треба швидко якомога більше людей прогнати через програму навчання", - зазначив він.

За його словами, пілотам потрібно буде до 6 місяців для того, щоб опанувати винищувачі - це не лише навчитися літати на F-16, але й застосовувати десятки типів його озброєння.

Речник Повітряних сил додав, що лише на практиці буде зрозуміло, кому з пілотів і скільки часу знадобиться для навчання.

Водночас він наголосив, що Україні до того часу, поки вона отримає винищувачі, вкрай потрібне посилення ППО.

"Посилюватись потрібно, тим паче зимовий період наступає і росіяни, можливо, захочуть проводити певні провокації. Тому без варіантів — треба посилювати ППО", - заявив Ігнат.

Навчання пілотів на F-16

Одним із головних питань є навчання українських пілотів на цій техніці. Як розповідав міністр оборони України Олексій Резніков, Данія та Нідерланди очолили авіаційну коаліцію і готують програму, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на F-16.

11 липня Резніков підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів і технічного персоналу.

Крім того, Україна та Нідерланди домовилися, що навчання розпочнуться в серпні.

Однак наразі жодна країна не взяла на себе зобов’язання відправити F-16 в Україну.

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