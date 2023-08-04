В Воздушных силах рассказали, когда украинские пилоты отправятся в Европу на учения на F-16

Украинских пилотов в конце лета начнут отправлять в Европу на обучение на западных истребителях F-16. Оно будут не быстрым, однако и "не таким долговременным, как надеются россияне".

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в пятницу.

"Мы ориентируемся на конец лета, что стартует отправка пилотов в европейские страны на серьезное обучение... Думаю, что наши пилоты так же быстро будут воспринимать учебную программу на F-16, как и на Patriot. Единственное, что нужно, чтобы весь состав авиационной коалиции, все страны, которые имеют учебные базы, имеют тренажеры, имеют инструкторов, самолеты обучающие, чтобы все присоединились, потому что нам нужно быстро как можно больше людей прогнать через программу обучения", - отметил он.

По его словам, пилотам нужно будет до 6 месяцев для того, чтобы овладеть истребителями – это не только научиться летать на F-16, но и применять десятки типов его вооружения.

Представитель Воздушных сил добавил, что только на практике будет понятно, кому из пилотов и сколько времени понадобится для обучения.

В то же время, он подчеркнул, что Украине до тех пор, пока она получит истребители, крайне нужно усиление ПВО.

"Усиливаться нужно, тем более, зимний период наступает и россияне, возможно, захотят проводить определенные провокации. Поэтому без вариантов — надо усиливать ПВО", - заявил Игнат.

Обучение пилотов на F-16

Одним из главных вопросов является обучение украинских пилотов на этой технике. Как рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников, Дания и Нидерланды возглавили авиационную коалицию и готовят программу, предусматривающую последовательный план подготовки украинских военных на F-16.

11 июля Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов и технического персонала.

Кроме того, Украина и Нидерланды договорились, что учения начнутся в августе.

Однако пока ни одна страна не взяла на себя обязательство отправить F-16 в Украину.

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