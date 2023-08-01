У США пока нет окончательного плана обучения украинских пилотов на F-16 - CNN

США все еще ожидают европейских союзников, чтобы те представили окончательный план обучения украинских пилотов на истребителях F-16, который Америка должна будет одобрить перед началом тренировок, поскольку F-16 является американской технологией.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на официальных лиц, знакомых с этим вопросом.

Издание пишет, что обучение должно начаться уже в августе, но через два месяца после того, как президент Джо Байден объявил о поддержке США в подготовке украинских пилотов на F-16, осталось решить ряд важных деталей.

Соединенные Штаты еще должны одобрить передачу специального оборудования и материалов для F-16, включая тренажеры и учебные пособия, но администрация Байдена не получила от европейцев окончательный план подготовки, то есть США пока нечего подписывать.

Также до сих пор неясно, какие страны передадут F-16 после завершения учебы. При этом передача самолетов также потребует отдельного разрешения США.

Представители обороны США сообщили CNN, что в Америке до сих пор решают, отправлять ли своих пилотов для помощи в обучении украинцев, но никаких решений не будет принято, пока не будет утвержден окончательный план подготовки.

Сообщается, что обучение украинских пилотов будет проводиться с помощью языковых экспертов, пилотов, наземных экипажей, инструкторов, самолетов или финансирования в зависимости от обстоятельств. Союзники ожидают, что Украина предоставит квалифицированный персонал, способный пройти необходимые тесты на знание языка, здоровья и безопасности.

Программа обучения поддерживается коалицией из 11 стран НАТО. Заметим, что будут учить не только украинских пилотов, но и технический персонал

Ожидается, что сам курс будет проведен в Дании и Румынии с помощью Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Швеции и Великобритании, сообщили чиновники. Но детали, включая даты, места и длину учебной программы, все еще обрабатываются.

F-16 для Украины: хронология договоренностей

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается месяцами. В мае президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции.

Одним из главных вопросов является обучение украинских пилотов на этой технике. Как рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников, Дания и Нидерланды возглавили авиационную коалицию и готовят программу, предусматривающую последовательный план подготовки украинских военных на F-16.