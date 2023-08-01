США поки немають остаточного плану навчання українських пілотів на F-16 - CNN

США все ще очікують від європейських союзників, щоб ті представили остаточний план навчання українських пілотів на винищувачах F-16, який Америка повинна буде схвалити перед початком тренувань, оскільки F-16 є американською технологією.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на офіційних осіб, які знайомі з цим питанням.

Видання пише, що навчання мають розпочатися вже у серпні, але через два місяці після того, як президент Джо Байден оголосив про підтримку США у підготовці українських пілотів на F-16, залишилося вирішити низку важливих деталей.

Сполучені Штати ще повинні схвалити передачу спеціального обладнання та матеріалів для F-16, включаючи тренажери та навчальні посібники, але адміністрація Байдена не отримала від європейців остаточного плану підготовки, тобто США поки що нема чого підписувати.

Також досі незрозуміло, які країни передадуть F-16 після завершення навчання. При цьому, передача літаків також потребуватиме окремого дозволу США.

Представники оборони США повідомили CNN, що в Америці досі вирішують, чи надсилати своїх пілотів для допомоги в навчанні українців, але жодних рішень не буде прийнято, доки не буде затверджено остаточний план підготовки.

Повідомляється, що навчання українських пілотів буде проводитися з допомогою мовних експертів, пілотів, наземних екіпажів, інструкторів, літаків або фінансування в залежності від обставин. Союзники очікують, що Україна надасть кваліфікований персонал, здатний пройти необхідні тести на знання мови, здоров’я та безпеки.

Програма навчання підтримується коаліцією з 11 країн НАТО. Зауважимо, що навчатимуть не тільки українських пілотів, а й технічний персонал

Очікується, що сам курс буде проведено в Данії та Румунії за допомогою Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Швеції та Великобританії, повідомили чиновники. Але деталі, включаючи дати, місця та довжину навчальної програми все ще опрацьовуються.

F-16 для України: хронологія домовленостей

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється місяцями. У травні президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над формуванням міжнародної коаліції.

Одним із головних питань є навчання українських пілотів на цій техніці. Як розповідав міністр оборони України Олексій Резніков, Данія та Нідерланди очолили авіаційну коаліцію і готують програму, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на F-16.