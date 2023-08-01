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США поки немають остаточного плану навчання українських пілотів на F-16 - CNN
США все ще очікують від європейських союзників, щоб ті представили остаточний план навчання українських пілотів на винищувачах F-16, який Америка повинна буде схвалити перед початком тренувань, оскільки F-16 є американською технологією.
Про це повідомляє CNN, посилаючись на офіційних осіб, які знайомі з цим питанням.
Видання пише, що навчання мають розпочатися вже у серпні, але через два місяці після того, як президент Джо Байден оголосив про підтримку США у підготовці українських пілотів на F-16, залишилося вирішити низку важливих деталей.
Сполучені Штати ще повинні схвалити передачу спеціального обладнання та матеріалів для F-16, включаючи тренажери та навчальні посібники, але адміністрація Байдена не отримала від європейців остаточного плану підготовки, тобто США поки що нема чого підписувати.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також досі незрозуміло, які країни передадуть F-16 після завершення навчання. При цьому, передача літаків також потребуватиме окремого дозволу США.
Представники оборони США повідомили CNN, що в Америці досі вирішують, чи надсилати своїх пілотів для допомоги в навчанні українців, але жодних рішень не буде прийнято, доки не буде затверджено остаточний план підготовки.
Повідомляється, що навчання українських пілотів буде проводитися з допомогою мовних експертів, пілотів, наземних екіпажів, інструкторів, літаків або фінансування в залежності від обставин. Союзники очікують, що Україна надасть кваліфікований персонал, здатний пройти необхідні тести на знання мови, здоров’я та безпеки.
Програма навчання підтримується коаліцією з 11 країн НАТО. Зауважимо, що навчатимуть не тільки українських пілотів, а й технічний персонал
Очікується, що сам курс буде проведено в Данії та Румунії за допомогою Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Швеції та Великобританії, повідомили чиновники. Але деталі, включаючи дати, місця та довжину навчальної програми все ще опрацьовуються.
F-16 для України: хронологія домовленостей
Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється місяцями. У травні президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.
Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над формуванням міжнародної коаліції.
Одним із головних питань є навчання українських пілотів на цій техніці. Як розповідав міністр оборони України Олексій Резніков, Данія та Нідерланди очолили авіаційну коаліцію і готують програму, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на F-16.