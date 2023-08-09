Байден разрешил начать обучение украинских пилотов на F-16

Президент США Джо Байден разрешил начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. В Пентагоне сообщили, что он "дал зеленый свет", но обучать пилотов будут Нидерланды и Дания.

Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, Байден разрешил обучение, но в Пентагоне нет никаких дополнительных данных по конкретным пилотам, которые будут учиться.

На прошлой неделе издание Politico писало, что уже определена первая группа украинских пилотов, которые примут участие в обучении F-16.

Заметим, что без разрешения США обучение начаться не могло, поскольку F-16 - американские самолеты. При этом одобрение от Америки затягивалось, поскольку 1 августа США все еще ожидали от европейских союзников окончательного плана обучения, который Америка должна будет одобрить перед началом тренировок.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинских пилотов в конце лета начнут отправлять в Европу на подготовку к обучению на истребителях. Они будут не скорыми, однако и "не такими долговременными, как надеются россияне".

Пилотам нужно будет до 6 месяцев для того, чтобы овладеть истребителями – это не только научиться летать на F-16, но и применять десятки типов его вооружения.

Программа обучения поддерживается коалицией из 11 стран НАТО. Заметим, что будут учить не только украинских пилотов, но и технический персонал.

Ожидается, что курс будет проведен в Дании и Румынии с помощью Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Швеции и Великобритании, но детали, включая даты, места и продолжительность учебной программы все еще обрабатываются.