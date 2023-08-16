Еще одна страна подтвердила, что будет учить украинских пилотов на F-16

Президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил, что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16. В стране будет создан региональный центр подготовки.

Об этом Иоганнис заявил в речи во время торжеств по случаю Дня ВМС Румынии.

"По-прежнему мы будем оказывать Киеву многомерную политическую и практическую поддержку как на двусторонней основе, так и путем участия в проектах НАТО. Мы примем участие в подготовке украинских военных в рамках миссии военной помощи Европейского Союза и разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F- 16", - отметил глава государства.

По его словам, учебный центр будет готовить не только украинских, но и пилотов стран-участниц НАТО.

Президент подчеркнул, что Румыния продолжит оказывать необходимую поддержку Украине "в ее борьбе за мир и свободу".

В частности, страна будет координировать в рамках ЕС усилия по преодолению последствий российского вторжения и будет выступать за продление помощи Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Бухарест планирует начать обучение украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с августа 2023 года.

Румыния — среди 11 государств, официально сформировавших авиационную коалицию для поставки F-16 Украине.

Обучение пилотов на F-16

Одним из главных вопросов является обучение украинских пилотов на этой технике. Как рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников, Дания и Нидерланды возглавили авиационную коалицию и готовят программу, которая будет предусматривать последовательный план подготовки украинских военных на F-16.

11 июля Резников подписал с 11 коллегами из других государств - меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов и технического персонала.

Кроме того, Украина и Нидерланды договорились, что учения начнутся в августе.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинских пилотов в конце лета начнут отправлять в Европу на подготовку к обучению на истребителях. Они будут не скорыми, однако и "не такими долговременными, как надеются россияне".

Однако ни одна страна не взяла на себя обязательство отправить F-16 в Украину.