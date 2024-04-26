Получит новую концепцию: бывшую Арку Дружбы народов в Киеве не будут демонтировать, - КГГА

Киевская городская государственная администрация (КГГА) официально объявила, что не будет демонтировать бывшую Арку Дружбы народов в Киеве, которую переименовали в Арку Свободы украинского народа. Пространство же у нее получит новую концепцию.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

КГГА против демонтажа бывшей Арки дружбы народов

"В столице не будут демонтировать одну из визиток города - арку "Свободы украинского народа", ее смысл переосмыслен. А пространство возле нее получит новую концепцию", - говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что расход значительных средств из городского бюджета на демонтаж Арки Свободы украинского народа сейчас - не самый неотложный вопрос, поскольку город во время военного положения, прежде всего, направляет средства на помощь Вооруженным Силам Украины, бесперебойное функционирование бюджетной сферы и решение жизненно важных потребностей киевлян.

Вместе с тем в КГГА напомнили, что сейчас в Киеве продолжается финальная стадия декоммунизации и дерусификации. Специалисты уже сформировали перечень 297 памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, которые рекомендуют устранить или переместить. Среди них 95 памятников и более 200 памятных знаков и элементов украшения.

Демонтаж может быть опасен

Ранее директор департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева заявила, что решение Минкульта о демонтаже бывшей Арки дружбы народов в Киеве поспешно, а снос объекта может быть опасен.

"Знаете, арка символизирует толерантность украинского народа. Вообще украинский народ был очень толерантным и ко всем нациям, и ко всем вероисповеданиям, и ко всем общинам. Сегодня именно такое видение есть у общества. Ко мне в департамент приходили люди, которые говорили, что арка расположена рядом с Европейской площадью, поэтому должны быть европейские ценности, именно толерантность", – убеждена чиновница.

Отметим, Министерство культуры и информационной политики признало бывшую Арку дружбы народов в Киеве не подлежащей занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Теперь монумент может быть демонтирован.

Напомним, ранее Украинский институт национальной памяти призвал полностью демонтировать Арку дружбы народов в Киеве.

26 апреля 2022 года в столице был демонтирован памятник, находившийся под Аркой дружбы народов. Он был посвящен "воссоединению" украинского и русского народов (советская скульптура двух рабочих). А 16 мая того же года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.