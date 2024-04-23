В КГГА выступили против демонтажа бывшей Арки дружбы народов в Киеве: в чем причина

Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева считает, что решение Минкульта о демонтаже бывшей Арки дружбы народов в Киеве поспешно, а снос объекта может быть опасен.

Об этом она рассказала в комментарии "Общественному".

Отметим, Министерство культуры и информационной политики признало бывшую Арку дружбы народов в Киеве не подлежащей занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Теперь монумент может быть демонтирован.

Соловьева напомнила, что в 2022 году Киевская городская администрация переименовала Арку дружбы народов в Арку Свободы украинского народа. Соответственно, департамент подготовил учетную документацию и передал ее Минкульту.

Однако министерство в одностороннем порядке решило снять памятник охраны с достопримечательности – теперь ведомство хочет, чтобы КГГА проводила работы по демонтажу.

Как подчеркнула Соловьева, КГГА, и возглавляемый ею департамент не согласны с таким решением.

"Знаете, арка символизирует толерантность украинского народа. Вообще украинский народ был очень толерантным и ко всем нациям, и ко всем вероисповеданиям, и ко всем общинам. Сегодня именно такое видение есть у общества. Ко мне в департамент приходили люди, которые говорили, что арка расположена рядом с Европейской площадью, поэтому должны быть европейские ценности, именно толерантность», – убеждена чиновница.

Она добавила, что демонтаж арки может быть опасным, ведь определенные объекты этого памятника образуют подпорную стену. Поэтому, по ее словам, демонтаж объекта очень тяжел, дорог и опасен.

Соловьева считает, что нужно провести публичные обсуждения, а судьбу памятника "должны определять киевляне".

Напомним, ранее Украинский институт национальной памяти призвал полностью демонтировать Арку дружбы народов в Киеве.

А 26 апреля 2022 года в столице был демонтирован памятник, находившийся под Аркой дружбы народов. Он был посвящен "воссоединению" украинского и русского народов (советская скульптура двух рабочих). А 16 мая того же года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.