Кабмин выделил на создание электронного нотариата 31 млн грн

Кабинет министров Украины выделил Министерству юстиции 111,5 млн грн на развитие информационной инфраструктуры сферы юстиции. Из них 31 млн грн пойдет на создание Единой государственной системы электронного нотариата.

Такое решение украинское правительство приняло на очередном заседании в среду, 11 августа.

Так, в документе Минюста говорится, что из 111,5 млн грн 31 млн пойдет на создание системы э-нотариата, еще 23 млн 730 тысяч грн на модернизацию Государственного реестра акта гражданского состояния граждан. На модернизацию программного обеспечения Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество выделили 41 млн грн, а на обеспечение развития Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу — 15 млн 770 тысяч грн.

Отметим, что ранее Минюст анонсировал масштабную реформу нотариата. В ее рамках предусмотрено постепенное прекращение деятельности государственных нотариусов. Их в стране сейчас насчитывается 687. В частности, планируется переход на электронный нотариат, закрепление единого статуса нотариуса в Украине и саморегулирование этой профессии.

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Замминистра Минюста Ольга Онищук объяснила — проект призван улучшить качество нотариальных действий с помощью уменьшения времени на совершение действия и защиты нотариального документа от подделки. Предполагается, что реформа будет состоять из: отказа от ведения бумажных книг учета деятельности нотариуса; уменьшения количества документов, которые лицо должно подавать для совершения нотариального действия; автоматизации процессов в деятельности нотариусов; ведения нотариального архива в электронной форме.

В Минюсте планируют постепенное свернуть работу государственных нотариальных контор, что "позволит существенно уменьшить государственные расходы на их содержание и будет способствовать экономии бюджетных средств". Онищук добавила, что уже разработан концепт мероприятий и он будет гарантировать доступность базовых нотариальных действий для социально незащищенных слоев населения.

Напомним, ранее в Украине запустили автоматическую оценку недвижимости: теперь граждане могут получить справку об оценке жилья или нежилых объектов бесплатно за несколько минут.