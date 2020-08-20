IT и Телеком 1 час назад

YouControl предложил Минюсту помощь в настройке Единого госреестра

20 августа реестр не работает ни в режиме сайта, ни через автоматизированную передачу данных (АРЕ), а с 7 августа не данные не публикуются на портале открытых данных

Фото: YouControl Фото: YouControl
Фото: YouControl

Основатель и СЕО популярного сервиса для проверки контрагентов YouControl Сергей Мильман готов выделить специалиста для налаживания работы Единого государственного реестра (ЕГР).

Об этом Мильман написал на своей странице в соцсети Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Все мы по одной земле ходим, и бывают даже такие факапы. В ИТ-специалистов на такой случай есть старая добрая практика: если не получилось сразу сделать хорошо, то откатывают назад. Возвращают то, что было, и доделывают уже без дискомфорта для пользователей. Если сейчас в министерстве дефицит специалистов, то эксперты открытых данных готовы прийти на помощь. Потому что сейчас и их сервисы вместе с пользователями очень страдают от этой ситуации. Как минимум, YouControl готов откликнуться!", — прокомментировал ситуацию Мильман.

С 11 августа Минюст отчитался о досрочном завершении работ над Единым государственным реестром. Однако, однако специалисты YouControl уже неделю наблюдают сбои в его работе.

В частности, 20 августа реестр с самого утра не работает ни в режиме сайта, ни через автоматизированную передачу данных (АРЕ), а с 7 августа не данные не публикуются на портале открытых данных.

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Кроме этого, как сообщили в YouControl, на днях также были очевидными существенные проблемы. К примеру:

– невозможно было осуществить поиск по таким компаниями, как ООО "Новая почта", АО "Ощадбанк" и тому подобное;

– совсем исчезли названия компаний латиницей на сайте ЕГР;

– о бенефициарах информация была доступна только на сайте, а в наборе АРЕ она отсутствует;

– странная логика с модельным уставом: тип учредительного документа отображался на сайте ЕГР, а его номер его можно было скачать только на портале открытых данных.

Специалисты компании общаются со специалистами администратора. Часть замечаний была принята во внимание, однако узнать, какие изменения вносятся, невозможно. Сообщение об исправлении ошибок не публикуются, что существенно усложняет процессы.

Ранее сервис YouControl предложил всем желающим бесплатный доступ к системе, где содержатся архивные данные ЕГР.

YouControl — аналитическая система на основе открытых данных, которая из более чем 100 источников формирует полное досье на каждую компанию Украины, отслеживает изменения и визуализирует связи. Предоставляет информацию о компании ЕС, Великобритании и РФ.

Технология YouControl позволяет за минуту получить актуальную на момент запроса информацию о компании, ООО или физическом лице.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что Минюст планирует запуск нового Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

С 7 по 16 августа 2020 года был запланирован перенос данных из старого реестра в новый, однако фактически он продолжался до 20 августа.

В связи с этим, доступ регистраторов в ЕГР в течение этого времени отсутствовал.

Ранее сообщалось, что в конце июня Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование в Украине возможности регистрации ООО на правительственном портале "Дія".

 

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