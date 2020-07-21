Бизнес 1 час назад

Минюст планирует запуск нового госреестра юридических лиц и ФЛП

Доступ регистраторов в единый реестр с 7 по 16 августа будет закрыт

Денис Малюська. Фото: Denis Malyuska / Facebook Денис Малюська. Фото: Denis Malyuska / Facebook
Денис Малюська. Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министерство юстиции планирует запуск нового Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

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"Мы запускаем новый ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований). В связи с этим с 7 по 16 августа 2020 года данные будут переноситься из старого реестра в новый и доступ регистраторов в ЕГР в течение этого времени будет отсутствовать", — написал он в соцсети.

Глава Минюста при этом уточнил, что документы на регистрацию не будут приниматься с 00:00 5 августа, а документы, поданные до этого времени, должны быть обработаны до 18:00 7 августа.

"Просим извинить за временные неудобства и запланировать проведение регистрационных действий (регистрация юридических лиц и ФЛП, смена директора, внесение изменений в регистрационные данные и прочее) до 5 августа или после 16 августа 2020 года", — отметил Малюська.

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В то же время он добавил, что в течение периода переноса данных Антирейдерская коллегия будет продолжать работать, иметь доступ к ЕГР и сможет оперативно реагировать на потенциальные рейдерские атаки.

Ранее в Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы.

Также сообщалось, что Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование в Украине возможности регистрации ООО на правительственном портале "Дія".

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