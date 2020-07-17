IT и Телеком 1 час назад

В Украине заработал новый реестр строительной деятельности

А также — публичный портал Единой государственной электронной системы

Фото: Минцифры Фото: Минцифры
Фото: Минцифры

В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы.

Это — первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства Украины, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Кратко и по делу в Telegram

"Новый Реестр находится исключительно в собственности государства. Отныне каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все необходимые документы", — говорится в сообщении.

Среди других преимуществ нового реестра:

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- все документы изначально создаются и обнаруживаются по QR-коду сразу в Реестре;

- получение данных о правах собственности и земле благодаря электронному взаимодействию между реестрами;

- автоматические проверки;

- возможность наносить положения объектов на карту и удобное их отображение.

"Работники строительной сферы получат доступ к Реестру через электронный кабинет, вход в который возможен только через КЭП", — отметили в Минцифры.

В свою очередь публичный портал https://e-construction.gov.ua будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра и актуальную статистику.

"Следующий этап внедрения Единой системы — Электронные услуги сферы строительства на портале "Дія". Планируем запуск в июле", — пообещали в министерстве.

Там также добавили, что проект реализован в партнерстве Министерства развития общин и территорий, Министерства цифровой трансформации, Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) и Офиса эффективного регулирования (BRDO) при поддержке проекта USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS".

Ранее Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование в Украине возможности регистрации ООО на правительственном портале "Дія".

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