В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы.

Это — первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства Украины, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Новый Реестр находится исключительно в собственности государства. Отныне каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все необходимые документы", — говорится в сообщении.

Среди других преимуществ нового реестра:

- все документы изначально создаются и обнаруживаются по QR-коду сразу в Реестре;

- получение данных о правах собственности и земле благодаря электронному взаимодействию между реестрами;

- автоматические проверки;

- возможность наносить положения объектов на карту и удобное их отображение.

"Работники строительной сферы получат доступ к Реестру через электронный кабинет, вход в который возможен только через КЭП", — отметили в Минцифры.

В свою очередь публичный портал https://e-construction.gov.ua будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра и актуальную статистику.

"Следующий этап внедрения Единой системы — Электронные услуги сферы строительства на портале "Дія". Планируем запуск в июле", — пообещали в министерстве.

Там также добавили, что проект реализован в партнерстве Министерства развития общин и территорий, Министерства цифровой трансформации, Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) и Офиса эффективного регулирования (BRDO) при поддержке проекта USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS".

Ранее Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование в Украине возможности регистрации ООО на правительственном портале "Дія".