Бизнес 10 минут назад

Теперь предпринимателем можно стать за 10 минут — Минцифры

Ранее, кроме электронной подачи заявления, пользователь был вынужден дополнительно посещать налоговую, приходить с оригиналами документов и дополнительно заполнять некоторые формы заявлений

Фото: KFN Фото: KFN
Фото: KFN

В апреле услуги, связанные с физлицами-предпринимателями (ФЛП), на портале Дія стали доступными для всех граждан Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации (Минцифры), с этого времени стать бизнесменом можно не выходя из дома, за 10 минут.

Кратко и по делу в Telegram

В Минцифры отмечают, что ранее такие услуги предоставляли в основном режиме, хотя была возможность их предоставления и в онлайн.

Так, кроме электронной подачи заявления, пользователь был вынужден дополнительно посещать налоговую, приходить с оригиналами документов и дополнительно заполнять некоторые формы заявлений.

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"Теперь всего этого делать не нужно. Мы расширили спектр сопутствующих услуг, оказываемых при регистрации ФЛП. Достигли этого благодаря реинжиниринга услуг. Мы упростили ввод данных, благодаря чему объем заявления уменьшился почти в пять раз, разместили подсказки на каждом этапе заполнения заявления и создали тест, который позволяет выбрать КВЭД и систему налогообложения без дополнительных консультаций со специалистами.

После регистрации ФЛП заявитель получает выписку из ЕГР в личном кабинете. И это единственный необходимый для начала предпринимательской деятельности документ. К тому же, физические лица-предприниматели могут не вести книгу учета доходов во время карантина, если ее ведения должно было начаться после установления карантина", — говорится в сообщении.

По данным Минцифры, за три месяца через портал открыли были зарегистрированы 16,1 тысяч ФЛП, что составляет почти 45% от всех частных предпринимателей, зарегистрированных за это время в Украине. Такая статистика свидетельствует о популярности онлайн-услуг.

Напомним, в начале мая Минцифры обнародовало данные об открытии, закрытии и изменения данных по физлицам-предпринимателям (ФЛП) на портале "Дія".

Так, за месяц работы услуги было открыто 4 тысячи 7 ФЛП, изменены данные по 5 тысячам 78 предпринимателей; закрыто 5 тысяч 726 ФЛП.

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