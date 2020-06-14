Теперь предпринимателем можно стать за 10 минут — Минцифры

В апреле услуги, связанные с физлицами-предпринимателями (ФЛП), на портале Дія стали доступными для всех граждан Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации (Минцифры), с этого времени стать бизнесменом можно не выходя из дома, за 10 минут.

В Минцифры отмечают, что ранее такие услуги предоставляли в основном режиме, хотя была возможность их предоставления и в онлайн.

Так, кроме электронной подачи заявления, пользователь был вынужден дополнительно посещать налоговую, приходить с оригиналами документов и дополнительно заполнять некоторые формы заявлений.

"Теперь всего этого делать не нужно. Мы расширили спектр сопутствующих услуг, оказываемых при регистрации ФЛП. Достигли этого благодаря реинжиниринга услуг. Мы упростили ввод данных, благодаря чему объем заявления уменьшился почти в пять раз, разместили подсказки на каждом этапе заполнения заявления и создали тест, который позволяет выбрать КВЭД и систему налогообложения без дополнительных консультаций со специалистами.

После регистрации ФЛП заявитель получает выписку из ЕГР в личном кабинете. И это единственный необходимый для начала предпринимательской деятельности документ. К тому же, физические лица-предприниматели могут не вести книгу учета доходов во время карантина, если ее ведения должно было начаться после установления карантина", — говорится в сообщении.

По данным Минцифры, за три месяца через портал открыли были зарегистрированы 16,1 тысяч ФЛП, что составляет почти 45% от всех частных предпринимателей, зарегистрированных за это время в Украине. Такая статистика свидетельствует о популярности онлайн-услуг.

Напомним, в начале мая Минцифры обнародовало данные об открытии, закрытии и изменения данных по физлицам-предпринимателям (ФЛП) на портале "Дія".

Так, за месяц работы услуги было открыто 4 тысячи 7 ФЛП, изменены данные по 5 тысячам 78 предпринимателей; закрыто 5 тысяч 726 ФЛП.