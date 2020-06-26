Минцифры начало бета-тестирование регистрации ООО на портале "Дія"

Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование в Украине возможности регистрации ООО на правительственном портале "Дія".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что недавно была запущена возможность регистрации ФЛП на портале "Дія".

"Уже 20 тысяч украинцев стали предпринимателями благодаря услуге. Скорость открытия — 7-10 минут", — доложил министр.

Теперь же, по его словам, будут доступны:

- регистрация ООО на основании модельного устава. Подача заявления занимает 20 минут;

- переход ООО на деятельность на основании модельного устава. Подача заявления: 10 минут. Регистрация услуг — 1 рабочий день.

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Известно, что ранее этот сервис около года предоставлялся на портале Минюста — онлайн-дом юстиции. Однако после официального релиза услуги будут доступны только на diia.gov.ua.

Также, как отмечается, можно выбрать упрощенную систему налогообложения и подать заявку на регистрацию плательщиков НДС. Ранее эти взаимоисключающие заявления формировались одновременно, что было препятствием для ООО осуществлять свою деятельность.

"В онлайне мы добавили функционал, недоступный оффлайн. Изменить положение или выбрать некоторые пункты устава можно только онлайн", — подчеркнул Федоров.

Также действующие ООО могут перейти по собственной редакции учредительных документов на новый модельный устав, отметили в Минцифры.

При этом там добавили, что после тестирования анонсируют официальный запуск.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины планирует интегрировать свою электронную систему здравоохранения eHealth в портал и мобильное приложение "Дія".