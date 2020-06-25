Минздрав хочет интегрировать свою систему eHealth в портал "Дія"

Министерство здравоохранения Украины планирует интегрировать свою электронную систему здравоохранения eHealth в портал и мобильное приложение "Дія".

Об этом на брифинге в четверг, 25 июня, заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"Многое в планах, в частности, вместе с нашими партнерами из Министерства цифровой трансформации хотим сделать интеграцию системы eHealth в портал и приложение "Дія". Мы хотим подписывать электронные декларации онлайн без необходимости визита к врачу, чтобы врача можно было выбирать самостоятельно (на основании рекомендаций или отзывов)", — отметил он.

По словам замминистра, этот серьезный шаг требует помимо технических вопросов, решение административных моментов.

"Мы над этим работаем. Работаем также с медицинскими заключениями по системе "е-Малютка", чтобы можно было прямо в роддоме онлайн зарегистрировать все документы, чтобы молодые родители занимались только выбором имени ребенка", — добавил Кучер.

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В Минздрав рассчитывают, что электронная система здравоохранения позволит разрабатывать более эффективные политики и решения в системе здравоохранения. В частности, обеспечить прозрачное и четкое финансирование системы здравоохранения, уменьшить административную нагрузку на врачей, отойти от бумажных справок и прочее.

Заместитель министра также подчеркнул, что защита персональных данных украинцев является высшим приоритетом и для этого Минздрав "будет использовать лучшие мировые практики".

Напомним, в январе 2020 года электронная система охраны здоровья eHealth была приведена в соответствие со стандартами защиты персональных данных пользователей и получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации.