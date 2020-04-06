Українські лікарі отримали можливість консультувати пацієнтів онлайн 

IT-активісти підтримали лікарів і впровадили на базі всеукраїнської системи "Поліклініка без черг" функцію онлайн-консультації. Тепер, в умовах епідемії COVID-19 медичні працівники можуть надавати медичні послуги пацієнтам дистанційно і взаємодіяти з колегами для отримання експертної думки у особливо складних випадках.

Медична інформаційна система "Поліклініка без черг" була впроваджена в рамках медичної реформи, і наразі працює в 18 областях України. Наразі до сервісу підключилося більш ніж 8800 лікарів, люди записалися з її допомогою на понад 10 млн прийомів. Для убезпечення лікарів і пацієнтів в умовах епідемії коронавірусу на базі системи розробники створили платформу для надання пацієнтам онлайн-допомоги. Також лікарі матимуть змогу консультуватися між собою.

"Лікарі сьогодні — це фактично перша лінія боротьби з коронавірусом, отже їхнє здоров'я так само важливе, як і здоров'я пацієнтів. Крім того, з кожним днем навантаження на медичний персонал зростає, а інші хвороби також ніхто не скасовував. Людям потрібно лікуватися, отримувати, рецепти, довідки, — говорить Сергій Горищак, директор Дитячої міської поліклініки №6 міста Одеса. — Дистанційне консультування допомагає вирішити багато з цих та інших поточних проблем, кількість яких буде лише зростати. Це сучасний формат взаємодії, який дозволяє не витрачати час на похід до лікаря і не наражати себе та оточуючих на ризик. Якщо потрібно вона дозволяє комбінувати дистанційне і живе спілкування".

Запис на онлайн-прийом відбувається у звичайний для пацієнтів спосіб через сайт pb4.com.ua. Обравши потрібного лікаря та зручний час, людина має можливість провести телеконсультацію з лікарем безпосередньо зі свого кабінета пацієнта.

"Останніх кілька років ми активно впроваджуємо телемедичні технології в практику лікарів. А сьогодні в умовах епідемії коронавірусу телемедицина з категорії інновацій стрімко перейшла в категорію необхідних інструментів. Вірус ми однозначно поборемо, сподіваюсь з великим надбанням. А саме з практикою повсякденного використання телемедицини і в "мирний" час", — зазначив Андрій Заяць, співзасновник групи компаній IT4Medicine

Створення ефективного рішення для медичних онлайн-консультацій стало можливим завдяки інтеграції системи "Поліклініки без черг" з іншими програмними рішеннями групи компаній IT4Medicine. Зокрема, з телемедичною платформою MEDINET, яка забезпечує сучасний зв'язок між лікарями первинної медичної допомоги та фахівцями вторинної і третинної ланок в різних куточках країни.

ДОВІДКА

"Поліклініка без черг" (pb4.com.ua) — система керування медичним закладом, взаємодії з eHealth в рамках медичної реформи та ефективного управління потоком пацієнтів.

Рішення передбачає комплексне використання IT- інструментів: повний функціонал для ефективної роботи медзакладу в рамках медичної реформи, робота з електронною карткою пацієнта, медичними подіями, програмою "Доступні ліки", введення електронної черги у закладі, онлайн-запис на консультації та прийоми, логістичну взаємодію лікарів, спеціалістів, діагностичних центрів та лабораторій між собою задля комфорту пацієнта.

На сьогодні система працює вже у 18 областях України: Київській, Одеській, Сумській, Волинській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Львівській, Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській.

IT4Medicine (it4medicine.com.ua) — група компаній, яка займається розробкою IT-рішень в галузі медицини. Проекти групи беруть активну участь у медичній реформі Міністерства охорони здоров'я України.