Вакцинированные украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон, — Зеленский

Во время выступления на Diia Summit президент Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный качественный современный смартфон. К нему будет прилагаться также льготный тариф мобильного оператора. Это стало известно из трансляции Diia Summit.

"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", — сказал глава государства.

Зеленский также напомнил, какие преимущества украинцам дало пользование сервисом "Дія", и рассказал о новых возможностях в предоставлении цифровых услуг.

Название этой новой программы Зеленский предложил выбрать самим украинцам после того, как Министерство цифровой трансформации обеспечит техническую возможность проведения опросов граждан через мобильное приложение "Дія".

Президент Украины Владимир Зеленский также объявил о запуске специального правового режима для IТ-отрасли Дія.City.

"Это цифровая столица электронного государства. Дія.City — один из лучших налоговых, правовых режимов на планете. На планете, где говорят на языке венчурного инвестирования. Мы трансформируем Украину в компанию продуктовых компаний и стартапов", — заявил Зеленский.

По его словам, благодаря Дія.City доля IT-сектора в ВВП Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы индустрии — до $16,5 млрд.

"Это позволит Украине стать крупнейшим IT-хабом Европы", — заявил президент.

С 8 февраля 2022 года в приложении "Дія" можно также в несколько кликов сгенерировать справку о несудимости.

По мнению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, правовой режим "Дія.Сity" является одной из лучших налоговых систем в мире, которая в пять раз ниже платы налогов по общей системе.