Справку о несудимости теперь можно получить в "Дії"

В приложении "Дія" с сегодняшнего дня можно будет сгенерировать справку о несудимости в несколько кликов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее этот документ нужно было получить либо в сервисных центрах Министерства внутренних дел, либо через посредников, либо онлайн, однако нужно было заполнять много полей.

Теперь услугой можно будет воспользоваться в приложении "Дія" в несколько кликов.

В приложении следует выбрать тип справки и основание. Затем указать данные о себе и отправить заявление в один клик. Как только справка будет готова, "Дія" известит вас об этом. Все заказанные справки будут доступны для просмотра и скачивания в "Дії".

Отметим, справка о несудимости выдается гражданам для предоставления в государственные органы как Украины, так и других стран, и свидетельствует о том, что человек не был судим и не привлекался к уголовной ответственности.

Документ нужен украинцам при оформлении и продлении вида на жительство, при сотрудничестве с кредитными и банковскими учреждениями, для устройства на службу по контракту, для получения разрешения на ношение оружия, для получения заграничного паспорта для ранее судимых. Справка о несудимости может также потребоваться для оформления визы в иностранные государства.

Отметим, Кабинет министров Украины поручил Министерству цифровой трансформации в течение трех месяцев обеспечить техническую возможность проведения опросов граждан через мобильное приложение "Дія".

Согласно документу, Кабмин хочет, чтобы в "Дії" украинцы смогли выражать свое мнение по поводу инициатив властей в разных сферах общественной жизни.