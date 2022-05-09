Тест-драйв покупки військових облігацій: чи можна підтримати оборону України не виходячи з дому

Після початку війни громадянам (як юр-, так і фізособам) надано додаткову можливість підтримати обороноздатність країни – придбати державні військові облігації (особливий різновид ОВДП), випуском яких займається Мінфін. Delo.ua розібралося, чому вигідно вкладати заощадження у військові ОВДП, та провела тест-драйв сервісу покупки цих цінних паперів у ПриватБанку, Ощадбанку та monobank.

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Військові облігації не дадуть багато заробити, але допоможуть зменшити знецінення заощаджень від інфляції. За прогнозом голови Нацбанку Кирила Шевченко, інфляція, що у квітні становила 15,9%, до кінця року може перевищити 20%. У той же час військові облігації дають дохідність у 9,5% (на три місяці), у 10% (шестимісячні цінні папери) та у 11% (облігації з поверненням коштів за 1 чи 1,3 роки).

Звичайно, дохідність військових ОВДП зараз не перекриває інфляцію, але класти сьогодні гроші на депозит у банку — значить, не отримати майже нічого. До того ж інвестувати зараз можна не тільки у гривневі військові ОВДП, а й у цінні папери, номіновані у інвалюті. Правда, за ними ставки дохідності менші. Приміром, на останньому аукціоні Мінфін розмістив доларові облігації на 1 рік під 3,7%.

Ще одна вигода таких облігацій у тому, що повернення вкладених коштів разом з відсотками гарантується державою у повному обсязі.

Головне — гроші, отримані Мінфіном від продажу цих цінних паперів, йдуть на забезпечення нагальних оборонних та соціальних потреб держави.

Міністерство проводить для цього спеціальні аукціони щовівторка. Під час таких аукціонів банки і брокери купують цінні папери у держави, а клієнти викуповують їх у фінустанов для власних потреб.

Хто і у кого може купити військові облігації

Придбати військові облігації можуть як незаможні інвестори, котрі готові інвестувати у папери кілька тисяч гривень, так і ті, хто ладен вкладати невеликі суми. Якщо інвестиція складає від 1 тис. грн, то тут треба звертатись до кількох банків та компаній:

Укргазбанк;

Укрексімбанк;

Альфа-банк;

ПУМБ;

Банк Південний;

Dragon Capital;

ICU;

УНІВЕР;

BTC Broker.

Кореспонденти Delo.ua спробували купити військові ОВДП у трьох крупных банках, щоб на власному досвіді перевірити, наскільки зручно організовано сервіс для інвесторів та чи дійсно це можна зробити дистанційно.

Купуємо військові облігації через ПриватБанк

ПриватБанк передбачив функцію покупки військових ОВДП у інтернет-банкінгу "Приват24" у розділ "Цінні папери". Банк працює лише з інвестиціями у військові ОВДП на суму від 100 тис. грн. Можливо, через це ви не знайдете аналогічної опції у мобільному банкінгу від "Привату".

Сама процедура на сайті досить проста. При переході у розділ "Цінні папери" з'являється вкладка, де можна ознайомитися з дохідністю випусків ЦП у гривні, доларах та євро, а також їх строками погашення.

Обравши один з випусків, можна порахувати його остаточну дохідність за допомогою вбудованого калькулятора. У нашому випадку – гривневих облігацій зі строком погашення 3 місяці.

Якщо інвестор згоден з умовами, він натискає "Далі", після чого з'явиться вибір банківських карток, з яких клієнт може провести оплату за облігації і комісію. Якщо ж інвестиції перевищують 1 млн грн (в еквіваленті), то на сторінці з'явиться документ (декларація в форматі pdf), де належить зазначити походження коштів, а після цього — вікно на підписання документів.

Сервіс сформує для інвестора документи, які треба підписати протягом години. Після укладання угоди з купівлі військових ОВДП цінні папери відобразяться у вкладці "Портфель", а підписані інвестором і уповноваженими особами банку документи – у вкладці "Документи" у верхньому правому кутку екрана.

Як придбати ОВДП у monobank

У monobank знайти функцію для покупки військових облігацій досить просто — необхідно зайти в розділ "Накопичення". Там першою буде кнопка "Купити облігації". Натиснувши її, користувач опиниться на інформаційній сторінці, де вказано, що таке ОВДП та які умови їх купівлі. Тут же користувач дізнається і про режим обробки заявок: ті, що були куплені до 15:00, опрацюють того ж дня до 17:15; якщо заявку було залишено пізніше — робота над нею розпочнеться об 11:30 наступного дня.

Після цього йде етап, на якому користувача попереджають, що для покупки облігації необхідно відкрити рахунок у цінних паперах. Самому клієнту буде надано статус інвестора-новачка. У законі це називається "некваліфікований інвестор". Якщо натиснути кнопку "продовжити", користувач може ознайомитися з генеральним договором про надання інвестиційних послуг.

Після цього користувач може обрати тип облігацій — короткострокові або довгострокові (умови на фото нижче). Після цього додаток дозволить придбати необхідну їх кількість, сплативши з одного з рахунків.

З Ощадбанком не все так просто

Через мобільний додаток державного Ощадбанку купити військові ОВДП не вийде. На сайті фінансової організації зазначається, що для купівлі ОВДП потрібно звернутися безпосередньо до відділення банку або, як мінімум, зателефонувати туди (такий "спрощений" порядок пов'язаний із умовами воєнного часу).

При цьому генеральний договір, договір купівлі-продажу цінних паперів та договір обслуговування рахунку у цінних паперах (у тому числі додаткові договори до них) можна надсилати через електронну пошту. Однак після того, як режим воєнного стану буде скасовано, необхідно протягом 45 робочих днів віднести оригінали документів до банку.

Щодо вартості військової облігації, то вона в Ощадбанку складається з ціни самої облігації на відповідному аукціоні плюс 0,02 грн/0,01 долар США/0,01 євро. Однак це не все — банк має тарифну сітку для транзакцій, що стосуються купівлі-продажу ОВДП. Наприклад, за видачу готівкової гривні з поточних рахунків потрібно буде заплатити 1% від суми, але не менше ніж 20 грн. А зберігання цінних паперів на рахунках Ощадбанку коштуватиме 10 грн за місяць.

Висновки

Тож бачимо, що в цілому при бажанні купити військові ОВДП та підтримати оборону України можна не виходячи з дому, ба навіть перебуваючи за кордоном. Там, де цифровий процес роботи з цінними паперами налагоджено, все відбувається досить прозоро та оперативно.

Проте є й недоліки. То й же ПриватБанк міг зробити операції з цінними паперами більш доступними для населення — поріг входу у сервіс на рівні 100 тисяч грн суттєво звужує коло потенційних клієнтів. Особливо зараз, коли через війну фінансові можливості людей зменшилися.

У monobank все виглядає досить непогано, але й тут не вийшло без помарок. Після запуску сервісу клієнти жалілися у коментарях на те, що кількість ОФДП треба додавати вручну, натискаючи на відповідну кнопку. Умовно кажучи, хочеш 500 ОВДП — нажми на "+" 500 раз! Однак керівництво банку традиційно швидко відреагувало, пообіцявши все вправити.

Щодо Ощадбанку, то тут лишається лише побажати державній фінустанові бути більш повороткими, бо відвідувати відділення та проходити чисельні паперові процедури у XXI столітті точно не є гарною практикою, тим більше за умов, що склалися сьогодні в Україні, коли в результаті війни мільйони громадян змушені були залишити домівки, та виїхати до інших міст чи взагалі за межі України.