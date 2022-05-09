Тест-драйв покупки военных облигаций: можно ли поддержать оборону Украины не выходя из дома

После начала войны гражданам (как юр-, так и физлицам) предоставлена дополнительная возможность поддержать обороноспособность страны — приобрести государственные военные облигации (особую разновидность ОВГЗ), выпуском которых занимается Минфин. Delo.ua разобралось в том, почему выгодно вкладывать сбережения в военные ОВГЗ, и провела тест-драйв сервиса покупки этих ценных бумаг в ПриватБанке, Ощадбанке и monobank.

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Военные облигации не дадут много заработать, но помогут уменьшить обесценивание сбережений от инфляции. По прогнозу главы Нацбанка Кирилла Шевченко, инфляция, которая в апреле составила 15,9%, к концу года может превысить 20%. В то же время военные облигации дают доходность в 9,5% (на три месяца), в 10% (шестимесячные ценные бумаги) и в 11% (облигации с возвратом средств через 1 или 1,3 года).

Конечно, доходность военных ОВГЗ сейчас не перекрывает инфляцию, но класть сегодня деньги на депозит в банке — значит, не получить почти ничего. К тому же инвестировать сейчас можно не только в гривневые военные ОВГЗ, но и в ценные бумаги, номинированные в инвалюте. Правда, по ним ставки доходности меньше. К примеру, на последнем аукционе Минфин разместил долларовые облигации на 1 год под 3,7%.

Еще одна выгода таких облигаций состоит в том, что возврат вложенных средств вместе с процентами гарантируется государством в полном объеме.

Главное – деньги, полученные Минфином от продажи этих ценных бумаг, идут на обеспечение насущных оборонных и социальных нужд государства.

Министерство проводит для этого специальные аукционы каждый вторник. Во время таких аукционов банки и брокеры покупают ценные бумаги у государства, а клиенты выкупают их у финучреждений для собственных нужд.

Кто и у кого может купить военные облигации

Приобрести военные облигации могут как небогатые инвесторы, готовые инвестировать в бумаги несколько тысяч гривен, так и те, кто готов вкладывать небольшие суммы. Если инвестиция составляет от 1 тыс. грн, то здесь нужно обращаться в несколько банков и компаний:

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

Альфа-банк;

ПУМБ;

Банк Южный;

Dragon Capital;

ICU;

УНИВЕР;

BTC Broker.

Корреспонденты Delo.ua попытались купить военные ОВГЗ в трех крупных банках, чтобы на собственном опыте проверить, насколько удобно организован сервис для инвесторов и действительно ли это можно сделать дистанционно.

Покупаем военные облигации через ПриватБанк

Приватбанк предусмотрел функцию покупки военных ОВГЗ в интернет-банкинге "Приват24" в разделе "Ценные бумаги". Банк работает с инвестициями в военные ОВГЗ на сумму от 100 тыс. грн. Возможно, поэтому вы не найдете аналогичной опции в мобильном банкинге от "Привата".

Сама процедура на сайте достаточно проста. При переходе в раздел "Ценные бумаги" отображается вкладка, где можно ознакомиться с доходностью выпусков ЦБ в гривне, долларах и евро, а также их сроками погашения.

Выбрав один из выпусков, можно подсчитать его окончательную доходность с помощью встроенного калькулятора. В нашем случае – гривневых облигаций со сроком погашения 3 месяца.

Если инвестор согласен с условиями, он нажимает "Далее", после чего появится выбор банковских карт, по которым клиент может произвести оплату за облигации и комиссию. Если же инвестиции превышают 1 млн грн (в эквиваленте), то на странице появится документ (декларация в формате pdf), где следует указать происхождение средств, а после этого — окно на подписание документов.

Сервис сформирует для инвестора документы, которые нужно подписать в течение часа. После заключения соглашения по покупке военных ОВГЗ ценные бумаги отразятся во вкладке "Портфель", а подписанные инвестором и уполномоченными лицами банка документы во вкладке "Документы" в правом верхнем углу экрана.

Как купить ОВГЗ в monobank

В monobank найти функцию для покупки военных облигаций достаточно просто – необходимо зайти в раздел "Накопление". Там первой будет кнопка "Купить облигации". Нажав ее, пользователь окажется на информационной странице, где указано, что такое ОВГЗ и какие условия их покупки. Здесь же пользователь узнает и режим обработки заявок: те, что были куплены до 15:00, проработают в тот же день до 17:15; если заявка была оставлена позже — работа над ней начнется в 11:30 следующего дня.

После этого следует этап, на котором пользователя предупреждают, что для покупки облигации необходимо открыть счет в ценных бумагах. Самому клиенту будет предоставлен статус инвестора-новичка. В законе это называется "неквалифицированный инвестор". Если нажать кнопку "Продолжить", пользователь может ознакомиться с генеральным договором о предоставлении инвестиционных услуг.

После этого пользователь может выбрать тип облигаций — краткосрочные или долгосрочные (условия на фото ниже). После этого приложение позволит приобрести необходимое их количество, уплатив с одного из счетов.

С Ощадбанком не все так просто

С мобильного приложения государственного Ощадбанка купить военные ОВГЗ не получится. На сайте финансовой организации отмечается, что для покупки ОВГЗ следует обратиться непосредственно в отделение банка или, как минимум, позвонить туда (такой "упрощенный" порядок связан с условиями военного времени).

При этом генеральный договор, договор купли-продажи ценных бумаг и договор обслуживания счета в ценных бумагах (в том числе дополнительные договоры к ним) можно посылать по электронной почте. Однако после того, как режим военного положения будет упразднен, необходимо в течение 45 рабочих дней отнести оригиналы документов в банк.

Что касается стоимости военной облигации, то она в Ощадбанке состоит из цены самой облигации на соответствующем аукционе плюс 0,02 грн/0,01 доллара США/0,01 евро. Однако это не все — у банка есть тарифная сетка для транзакций, касающихся купли-продажи ОВГЗ. Например, за выдачу наличной гривни с текущих счетов нужно будет заплатить 1% от суммы, но не менее 20 грн. А хранение ценных бумаг на счетах Ощадбанка будет стоить 10 грн в месяц.

Выводы

Поэтому видим, что в целом при желании купить военные ОВГЗ и поддержать оборону Украины можно не выходя из дома, даже находясь за границей. Там, где цифровой процесс работы с ценными бумагами налажен, все происходит достаточно прозрачно и оперативно.

Однако есть и недостатки. Так, ПриватБанк мог сделать операции с ценными бумагами более доступными для населения — порог входа в сервис на уровне 100 тысяч грн существенно сужает круг потенциальных клиентов. Особенно сейчас, когда из-за войны финансовые возможности людей уменьшились.

У monobank все выглядит довольно неплохо, но и здесь не получилось без помарок. После запуска сервиса клиенты жаловались в комментариях, что количество ОФДП нужно добавлять вручную, нажимая на соответствующую кнопку. Условно говоря, хочешь 500 ОВГЗ – нажми на "+" 500 раз! Однако руководство банка традиционно быстро отреагировало, пообещав все исправить.

Что касается Ощадбанка, то здесь остается лишь пожелать государственному финучреждению быть более оперативными, потому что посещать отделения и проходить многочисленные бумажные процедуры в XXI веке точно не является хорошей практикой, тем более при сложившихся условиях в Украине, когда в результате войны миллионы граждан вынуждены были оставить дома и выехать в другие города или вообще за пределы Украины.