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Правительство передало "Нафтогазу" акции еще нескольких облгазов
НАК "Нафтогаз Украины" получила по решению Кабмина, принятому во время заседания в пятницу, 17 февраля, арестованные акции ряда газораспределительных компаний (облгазов) с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, правительство приняло решение о передаче в управление АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" ряда активов, на которые Печерский районный суд Киева 22 сентября 2022 наложил арест по делу №757/25689/22-к. Такое предложение подавали АРМА и "Нафтогаз".
Мельничук не уточняет, о каких именно облгазах идет речь, впрочем, по информации БЦ, по указанному решению Печерского районного суда Киева было передано в управление АРМА арестованные по требованию ДБР:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- 61% акций "Тернопольгаза";
- 81,36% акций "Коростышевгаза";
- 32,9% акций "Кировоградгаза";
- 14,68% акций "Хмельницкгаза";
- 65,77% акций "Мелитопольгаза";
- по одной акции несколько других операторов ГРМ.
Мельничук добавил, что Кабмин поручил "Черноморнефтегаз", Минэнерго и НКРЭКУ в соответствии с законодательством принять все необходимые меры, направленные на предотвращение риска сбоя и прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что в мае 2022 года постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева наложен арест на корпоративные права 26 операторов газораспределительных систем, переданных в управление АРМА. В настоящее время они управляются "Государственным акционерным обществом "Черноморнефтегаз".
Специалисты Государственной аудиторской службы Украины уже завершили анализ материалов уголовного производства. По его результатам составлена справка, подтверждающая нанесение ущерба государству в размере 1 млрд 488 млн гривен и установленных должностных лиц Минэнергоугля, допустивших нарушение требований законодательства.