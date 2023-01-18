"Нафтогаз" договорился о резервировании дополнительных объемов газа на отопительный сезон

НАК "Нафтогаз Украины" во время Всемирного экономического форума в Давосе договорилась о финансировании и резервировании дополнительных объемов газа на текущий отопительный сезон.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава правления компании Алексей Чернышев.

"Отличные новости из Давоса - газа хватит! Договорились о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона", - отметил он.

По его словам, на форуме были конструктивные встречи с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями.

"С Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа; с нашими западными партнерами - ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией - о финансировании закупки; с ведущими нефтегазовыми компаниями - о резервировании необходимых объемов", - сообщил Чернышев.

Напомним, чтобы сделать прохождение нынешнего отопительного сезона еще более устойчивым, в конце декабря НАК "Нафтогаз Украины" договорился о дополнительной поставке почти полмиллиарда кубов газа.