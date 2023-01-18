"Нафтогаз" домовився про резервування додаткових обсягів газу на опалювальний сезон

НАК "Нафтогаз України" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилася про фінансування та резервування додаткових обсягів газу на поточний опалювальний сезон.

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Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.

"Чудові новини з Давосу — газу вистачить! Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону", - зазначив він.

За його словами, під час форуму були конструктивні зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями.

"Із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу; з нашими західними партнерами - ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією - про фінансування закупівлі; з провідними нафтогазовими компаніями - про резервування необхідних обсягів", - повідомив Чернишов.

Нагадаємо, щоб зробити проходження цьогорічного опалювального сезону ще більш сталим, у кінці грудня НАК "Нафтогаз України" домовився про додаткову поставку майже півмільярда кубів газу.