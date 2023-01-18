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Енергетика
Дата публікації

"Нафтогаз" домовився про резервування додаткових обсягів газу на опалювальний сезон

"Нафтогаз" домовився про резервування додаткових обсягів газу на опалювальний сезон

НАК "Нафтогаз України" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилася про фінансування та резервування додаткових обсягів газу на поточний опалювальний сезон.

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Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.

"Чудові новини з Давосу — газу вистачить! Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону", - зазначив він.

За його словами, під час форуму були конструктивні зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями.

"Із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу; з нашими західними партнерами - ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією - про фінансування закупівлі; з провідними нафтогазовими компаніями - про резервування необхідних обсягів", - повідомив Чернишов.

Нагадаємо, щоб зробити проходження цьогорічного опалювального сезону ще більш сталим, у кінці грудня НАК "Нафтогаз України" домовився про додаткову поставку майже півмільярда кубів газу.

Автор:
Ніна Комащенко