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"Нафтогаз" домовився про резервування додаткових обсягів газу на опалювальний сезон
НАК "Нафтогаз України" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилася про фінансування та резервування додаткових обсягів газу на поточний опалювальний сезон.
Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.
"Чудові новини з Давосу — газу вистачить! Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону", - зазначив він.
За його словами, під час форуму були конструктивні зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу; з нашими західними партнерами - ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією - про фінансування закупівлі; з провідними нафтогазовими компаніями - про резервування необхідних обсягів", - повідомив Чернишов.
Нагадаємо, щоб зробити проходження цьогорічного опалювального сезону ще більш сталим, у кінці грудня НАК "Нафтогаз України" домовився про додаткову поставку майже півмільярда кубів газу.