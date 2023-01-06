Правління "Нафтогазу" звільняє чотирьох топменеджерів — ЗМІ

Правління НАК "Нафтогаз" прийняло рішення про звільнення чотирьох топменеджерів держкомпанії. Про це повідомило видання "Економічна правда" з посиланням на власні джерела.

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За інформацією ЗМІ, з "Нафтогазу" звільняють:

виконавчого директора групи Нафтогаз Маврикія Калугіна;

директора зі стратегії та розвитку бізнесу групи Сергія Боєва;

виконувача обов’язків гендиректора Укргазвидобування Олександра Романюка;

в.о. гендиректора Укртрансгазу Сергія Перелому.

Причини такого рішення правління НАК не уточнюються.

Наразі уряд України виконує функцію наглядової ради компанії. Тому рішення правління НАК ще має затвердити Кабінет міністрів.

Нагадаємо, що лише в листопаді 2022 року "Нафтогаз" отримав нового очільника. Ним став колишній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Згодом Кабмін змінив статут "Нафтогазу", аби призначення Чернишова його головою вважалося законним.