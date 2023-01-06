Правление "Нафтогаза" увольняет четырех топ-менеджеров — СМИ

Правление НАК "Нафтогаз" приняло решение об увольнении четырех топ-менеджеров госкомпании. Об этом сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

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По информации СМИ, из "Нафтогаза" увольняют:

исполнительного директора группы "Нафтогаз" Маврикия Калугина;

директора по стратегии и развитию бизнеса группы Сергея Боева;

исполняющего обязанности гендиректора "Укргаздобычи" Александра Романюка;

и.о. гендиректора "Укртрансгаза" Сергея Перелома.

Причины такого решения правления НАК не уточняются.

В настоящее время правительство Украины выполняет функцию наблюдательного совета компании. Поэтому решение правления НАК еще должен утвердить Кабинет министров.

Напомним, что только в ноябре 2022 года "Нафтогаз" получил нового руководителя. Им стал бывший министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Впоследствии Кабмин изменил устав "Нафтогаза", чтобы назначение Чернышева его председателем считалось законным.