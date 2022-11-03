"Нафтогаз" вийшов на прибуток у другому кварталі після 57,6 мільярда гривень збитку в першому

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" отримала загальний збиток за перше півріччя 2022 року в сумі 57,159 мільярда гривень. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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Зокрема, згідно з консолідованим фінансовим звітом НАК за півріччя, збиток за І квартал склав 57,579 мільярда гривень, а у II кварталі "Нафтогаз" вийшов на прибуток у 420 мільйонів.

Зазначається, що основними факторами формування збитку в І кварталі стали додаткові відрахування до резерву сумнівної заборгованості, пов’язані зі зниженням оцінки платоспроможності контрагентів компанії внаслідок початку повномасштабної війни.

Також збиток сформувала негативна різниця між закупівельною вартістю імпортованого газу та ціною його реалізації у відповідності до покладених на компанію державою спеціальних обов’язків, механізму компенсації якої не було визначено на кінець І кварталу. Крім того, фактором збитковості компанії у І кварталі було руйнування її активів внаслідок обстрілів з боку Росії.

Виходу ж на прибутковість, як вказують в "Нафтогазі", вдалося досягнути, зокрема, через скорочення витрат та законодавче врегулювання проблеми компенсації за покладені державою на компанію спецобов’язки.

При цьому фінансовим планом НАК на 2022 рік передбачено отримання ним прибутку в сумі 91,8 мільярда гривень. Одним з ключових чинників цього має стати отримання компенсації "за різницю в тарифах" підприємствами комунальної теплоенергетики та операторами газорозподільних мереж. Передбачену законодавством компенсацію з держбюджету за покладені урядом спецобов’язки має також отримати "Нафтогаз".

Нагадаємо, що за результатами 2021 року НАК отримав 12 мільярдів гривень прибутку після 19 мільярдів гривень збитків у 2020 році.

При цьому перед публікацією піврічного звіту "Нафтогазу" Кабінет міністрів звільнив голову його правління Юрія Вітренка. В свою чергу, 3 листопада Верховна Рада звільнила з посади міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, який, як очікується, може зайняти місце Вітренка попри незаконність такого ймовірного призначення.