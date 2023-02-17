Уряд передав "Нафтогазу" акції ще кількох облгазів

НАК "Нафтогаз України" отримала за рішенням Кабміну, ухваленим під час засіданні в п’ятницю, 17 лютого, арештовані акції низки газорозподільних компаній (облгазів) з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд прийняв рішення про передачу в управління АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" ряду активів, на які Печерський районний суд Києва 22 вересня 2022 року наклав арешт у справі №757/25689/22-к. Таку пропозицію подавали АРМА та "Нафтогаз".

Мельничук не уточнює, про які саме облгази йдеться, втім, за інформацією БЦ, вказаним рішенням Печерського районного суду Києва було передано в управління АРМА арештовані на вимогу ДБР:

61% акцій "Тернопільгазу";

81,36% акцій "Коростишівгазу";

32,9% акцій "Кіровоградгазу";

14,68% акцій "Хмельницькгазу";

65,77% акцій "Мелітопольгазу";

по одній акції декілька інших операторів ГРМ.

Мельничук додав, що Кабмін доручив "Чорноморнафтогаз", Міненерго та НКРЕКП відповідно до законодавства вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що у травні 2022 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва накладено арешт на корпоративні права 26 операторів газорозподільних систем, їх передано до управління АРМА. Наразі вони управляються "Державним акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз".

Спеціалісти Державної аудиторської служби України вже завершили аналіз матеріалів кримінального провадження. За його результатами складено довідку, якою підтверджено завдання збитків державі у розмірі 1 млрд 488 млн гривень та встановлено службових осіб Міненерговугілля, які допустили порушення вимог законодавства.