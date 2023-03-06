Веревський готує делістинг Kernel на Варшавській біржі

Мажоритарний власник Kernel Holding кіпрська компанія Namsen Limited бізнесмена Андрія Веревського планує викуп акцій холдингу в обсязі 52 млн 57 тис. 219 паперів за ціною 18,5 злотих за штуку і розпочати делістинг Kernel на Варшавській фондовій біржі.

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Про підготовку тендеру на біржі заявила брокерська компанія Trigon DM у понеділок, 6 березня, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні уточнюється, що статутний капітал Kernel Holding поділено на 84 млн 31 тис. 230 акцій. Namsen Ltd є найбільшим акціонером холдингу з часткою 39,27% або 32,9 млн акцій. У п'ятницю, 3 березня акції Kernel котирувалися по 19,87 злотих за штуку.

Раніше, 13 лютого 2023 року, Антимонопольний комітет України дозволив Namsen Ltd збільшити частку в Kernel Holding S.A. з реєстрацією в Люксембурзі до понад 50% із нинішніх 39,3%. У разі викупу заявлених 52 млн. акцій компанія Namsen Limited встановить повний контроль над Kernel Holding.

Також у своєму останньому піврічному звіті Kernel повідомив про досягнення згоди на продаж 134 тис. га компаніям, пов'язаним із Андрієм Веревським. За даними інформагентства "Інтерфакс-Україна", угоду було закрито 3 березня 2023 року.

Kernel Holding засновано у 1995 році. До початку повномасштабної війни РФ проти України був світовим лідером у виробництві соняшникової олії з часткою близько 7% світового виробництва. Холдинг також займав перше місце з експорту соняшникової олії з часткою близько 12% і був найбільшим виробником і продавцем соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

Земельний банк складає більше 500 тыс. га. Продукцію холдинг реалізує під торговими марками "Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак Золота", "Чумак Домашня" та "Любонька". Основний бенефіціар Андрій Веревський.

У 2022 фінансовому році (липень-2021 – червень-2022) Kernel зафіксував чистий збиток у $41 млн проти $506 млн. чистого прибутку в попередньому фінансовому році. Виторг холдингу скоротився на 5%, до $5,332 млрд, EBITDA скоротився в 3,7 раза, до $220 млн.