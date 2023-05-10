Морський порт "Ізмаїл" виконав річний план з вантажопереробки в рекордний термін

Морський порт “Ізмаїл" показав рекордні темпи виконання річних показників вантажопереробки за всю історію існування. Станом на 9 травня він вже виконав річний план, обсягом 6 млн. 187 тис. тонн. “Ізмаїл” обробляє суттєву частку українського експорту.

Про це повідомляє Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Найбільші вантажів обробили оператори ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт" (2,7 млн т), ПрАТ "Дунайсудноремонт" (1,3 млн т), ПрАТ "ІРП "Дунайсудносервіс" (805 000 т).

Найбільше в порту перевантажили зернової продукції, друге місце посіла агропродукція (олія, шрот, соняшник), а третє – катуни.

Потужності порту збільшилися через будівництво нового терміналу ТОВ СП "Нібулон", а також завдяки появі причалів нових операторів ВАТ "Дунайсудносервіс", ПРАТ "Дунайсудноремонт", ПРАТ "ІЦКК".

Голова підприємства Юрій Литвин наголосив, що збільшенню пропускної спроможності порту сприяло також і відновлення судноплавства у гирлі Бистре та днопоглиблювальні роботи, проведені в акваторії порту.