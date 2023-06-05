Кабмін розширив Ізмаїльський морпорт: які території увійшли

Кабінет міністрів розширив межі території морського порту “Ізмаїл” за рахунок п'яти земельних ділянок, розташованих на території колишньої Старонекрасівської сільради Ізмаїльського району. Відповідне розпорядження №471 уряд прийняв ще 26 травня, внісши відповідні зміни до розпорядження №1549 від 9 грудня 2020 року.

Як прокоментували рішення в понеділок у Адміністрації морських портів, до неї ще наприкінці минулого року звернувся Ізмаїльській целюлозно-картонний комбінат з проханням включити земельні ділянки, на яких розташоване підприємство, до території морпорту "Ізмаїл".

"Диверсифікація напрямку діяльності ІЦКК з виробничої галузі на вантажоперевалку пов’язана з високим попитом на послуги у галузі обробки вантажів. Після опрацювання цього питання на рівні ДП "АМПУ", Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Кабінету міністрів ІЦКК отримало позитивне рішення", - зазначається в повідомленні.

З аналогічною ініціативою до Адміністрації морпортів звернувся й Ізмаїльській річковий порт "Дунайсудносервіс", висловивши прохання ініціювати включення земельної ділянки, що примикає до акваторії морпорту "Ізмаїл", у межі території порту. Зазначено, що орієнтовні обсяги перевалки на цій земельній ділянці в умовах збройної агресії Росії складатиме 1,7 мільйона тонн на рік.

"В умовах постійного блокування країною-агресором діяльності портів Великої Одеси надійними морськими воротами України залишаються морські порти, розташовані на річці Дунай. Кожне додаткове місце обробки вантажів вкрай важливе для економіки України, що працює в умовах військового стану. Розширення меж території морського порту - це розширення його операційних можливостей", - підкреслив голова АМПУ Юрій Литвин.

Нагадаємо також, що у листопаді 2022 року Кабмін розширив акваторію морпорту "Ізмаїл", а також інших українських морпортів на Дунаї - Рені та Усть-Дунайськ. Зазначимо, що наразі Ізмаїльський морпорт демонструє рекордні за всю історію обсяги перевалки: так, річний план на 2023 рік він виконав трохи більше ніж за чотири місяці.