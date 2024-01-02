Незважаючи на небезпеку, іноземні інвестори підтримують українську зернову ініціативу

Попри війну та обстріли швейцарська компанія Harvest Commodities інвестувала у будівництво в Ізмаїльському порту власних зернових складів. Про це інвестор Harvest Commodities Нільс Троост повідомив виданню "Бізнес.Цензор".

Компанія інвестувала в будівництво власних складів, створивши життєво важливу сучасну інфраструктуру, щоб сприяти зростанню експорту зерна з цього нового торгівельного центру.

"Наші інвестиції в місцеву інфраструктуру та логістику не тільки створюють робочі місця та приносять іноземну валюту в регіон, але й гарантують, що зерно з України й надалі відіграватиме важливу роль у забезпеченні продовольством споживачів із країн третього світу, включаючи Африку", – зауважив Троост.

Водночас іноземний бізнес підтверджує, що зерно з України стало важливим як для підтримки бізнесу, так і для забезпечення країн, які потребують зерна. Попри війну та російські удари, ініціатива "Зерно з України" виявилась однією з історій успіху 2023 року. Це стало можливим завдяки співпраці ЗСУ, державних інституцій та іноземного бізнесу.

За словами інвестора Harvest Commodities Нільса Трооста, "ми повністю повірили у цей проєкт і одразу погодилися бути одними з перших, хто співпрацюватиме з нашими українськими партнерами".

Нільс Троост

Зокрема, два судна Harvest Commodities – M/V Riva Wind і M/V Arizona – одними з перших успішно вийшли з Одеського порту в межах Black Sea Grain Initiative у серпні 2023 року. Вони поставили на світові ринки 110 тис. тонн зерна.

Загалом з 2021 року компанія експортувала понад 350 тис. тонн українського зерна до Туреччини, Єгипту, Китаю, Італії, Грузії та Хорватії, забезпечивши вихід на світові ринки як "Державній продовольчо-зерновій корпорації України", так і приватним агровиробникам.

Нагадаємо, станом на грудень 2023 року українським "зерновим коридором" експортовано 10 млн тонн зернових. Понад 300 суден експортували продукцію українських аграріїв та інші вантажі до 24 країн світу.