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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Незважаючи на небезпеку, іноземні інвестори підтримують українську зернову ініціативу

Незважаючи на небезпеку, іноземні інвестори підтримують українську зернову ініціативу

Попри війну та обстріли швейцарська компанія Harvest Commodities інвестувала у будівництво в Ізмаїльському порту власних зернових складів. Про це інвестор Harvest Commodities Нільс Троост повідомив виданню "Бізнес.Цензор".

Компанія інвестувала в будівництво власних складів, створивши життєво важливу сучасну інфраструктуру, щоб сприяти зростанню експорту зерна з цього нового торгівельного центру.

"Наші інвестиції в місцеву інфраструктуру та логістику не тільки створюють робочі місця та приносять іноземну валюту в регіон, але й гарантують, що зерно з України й надалі відіграватиме важливу роль у забезпеченні продовольством споживачів із країн третього світу, включаючи Африку", – зауважив Троост.

Водночас іноземний бізнес підтверджує, що зерно з України стало важливим як для підтримки бізнесу, так і для забезпечення країн, які потребують зерна. Попри війну та російські удари, ініціатива "Зерно з України" виявилась однією з історій успіху 2023 року. Це стало можливим завдяки співпраці ЗСУ, державних інституцій та іноземного бізнесу.

За словами інвестора Harvest Commodities Нільса Трооста, "ми повністю повірили у цей проєкт і одразу погодилися бути одними з перших, хто співпрацюватиме з нашими українськими партнерами".

Фото 2 — Незважаючи на небезпеку, іноземні інвестори підтримують українську зернову ініціативу
Нільс Троост

Зокрема, два судна Harvest Commodities – M/V Riva Wind і M/V Arizona – одними з перших успішно вийшли з Одеського порту в межах Black Sea Grain Initiative у серпні 2023 року. Вони поставили на світові ринки 110 тис. тонн зерна.

Загалом з 2021 року компанія експортувала понад 350 тис. тонн українського зерна до Туреччини, Єгипту, Китаю, Італії, Грузії та Хорватії, забезпечивши вихід на світові ринки як "Державній продовольчо-зерновій корпорації України", так і приватним агровиробникам.

Нагадаємо, станом на грудень 2023 року українським "зерновим коридором" експортовано 10 млн тонн зернових. Понад 300 суден експортували продукцію українських аграріїв та інші вантажі до 24 країн світу.

Автор:
Степан Крьока