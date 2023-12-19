Українським морським коридором експортували вже 10 млн тонн продукції

Українським коридором у Чорному морі вже експортували 10 мільйонів тонн продукції. Більше 300 суден експортували продукцію українських аграріїв та інші вантажі до 24 країн світу.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"З початку роботи ми збільшили товарообіг продукції з 278 тисяч тонн за перший місяць до майже 5 мільйонів тонн", - зазначив міністр.

Він додав, що за 4 місяці роботи коридору була розширена номенклатура вантажів і розпочато їхній експорт.

Попри систематичні атаки Росії на портову інфраструктуру, з моменту запуску коридору порти Великої Одеси прийняли 337 нових суден під завантаження, ще 79 – готуються прийняти найближчим часом.

"Вдячні нашим Збройним Силам та міжнародним партнерам, які допомагають нам забезпечити роботу коридору в умовах військової агресії", - резюмував Кубраков.

Судноплавство у Чорному морі

У липні Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий «гуманітарний коридор» для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.

16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що експортний потенціал українських портів через агресію РФ знизився на 40%.

14 листопада Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів.

25 листопада, під час саміту Grain from Ukraine у Києві президент Володимир Зеленський заявив про наявність домовленості з кількома державами щодо передачі морських катерів для супроводження в Чорному морі суден, що йдуть тимчасовим гуманітарним коридором.