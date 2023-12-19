Украинским морским коридором экспортировали уже 10 млн тонн продукции

Украинским коридором в Черном море уже экспортировали 10 миллионов тонн продукции. Более 300 судов экспортировали продукцию украинских аграриев и другие грузы в 24 страны мира.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"С начала работы мы увеличили товарооборот продукции с 278 тысяч тонн за первый месяц до почти 5 миллионов тонн", – отметил министр.

Он добавил, что за 4 месяца работы коридора была расширена номенклатура грузов и начат их экспорт.

Несмотря на систематические атаки России на портовую инфраструктуру, с момента запуска коридора порты Большой Одессы приняли 337 новых судов под загрузку, еще 79 готовятся принять в ближайшее время.

"Благодарны нашим Вооруженным Силам и международным партнерам, которые помогают нам обеспечить работу коридора в условиях военной агрессии", - резюмировал Кубраков.

Судоходство в Черном море

В июле Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный «гуманитарный коридор» для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus .

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что экспортный потенциал украинских портов из-за агрессии РФ снизился на 40%.

14 ноября Украина совместно с пулом британских страховых компаний создала специальный механизм, который сделает зерновой коридор более доступным для экспортеров.

25 ноября, во время саммита Grain from Ukraine в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о наличии договоренности с несколькими государствами о передаче морских катеров для сопровождения в Черном море судов, идущих временным гуманитарным коридором.